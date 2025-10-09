logo
Evroliga kaznila Partizan: Tek što je počela sezona, a već se plaćaju kazne

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
KK Partizan kažnjen zbog ponašanja svojih navijača na meču protiv Olimpije iz Milana.

Evroliga kaznila Partizan zbog navijača

Evroliga je kaznila KK Partizan zbog ponašanja njegovih navijača na meču protiv Olimpije iz Milana u drugom kolu, zvanično je saopšteno.Disciplinska komisija izrekla je kaznu od 13.000 evra zbog incidenata tokom susreta sa Italijanima, posebno u samoj završnici kada su navijači bili bijesni na sudijsku trojku.

Igrala se dramatična završnica meča kada je Leandro Bolmaro dobio faul za jedan duel sa Džabarijem Parkerom, zbog kog je čitava hala počela da zviždi, zatim su i pojedini predmeti uletjeli na parket, a epilog je kazna pred meč sa Efesom.

"Imam poruku za naše najbolje navijače. Sezona je tek počela, moramo da budemo mirni, moramo da shvatimo da smo dobili licencu na tri godine. Ne bih volio da se ponavljaju situacije iz posljednja dva minuta, da padaju papirići ili šta već, jer to nije dobro za klub. Ako volimo Partizan onda moramo to da promijenimo", istakao je Željko Obradović pred ovaj duel u pokušaju da umiri navijače.

Podsjetimo, više puta iz kluba apelovalo se na navijače da ne ubacuju predmete na teren jer Evroligi ništa ne može da promakne, a posebno kažnjava višestruke prestupnike i kazne se gomilaju.

Tagovi

KK Partizan Evroliga košarka

