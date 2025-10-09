Loša partija Nikole Jovića nakon kritika trenera Majamija

Problemi za Nikolu Jovića u Majamiju poslije potpisivanja novog ugovora.

Srpski košarkaš Nikola Jović potpisao je ovog ljeta novi ugovor u Majamiju i time mu je poručeno da mu vjeruju, međutim imao je trener Erik Spolstra dosta zamjerki na njegov razvoj. Istakao je ne može da mu garantuje da će biti starter, naglasio je i da mu je teško razumljivo da Jović ne napreduje kada su zagrađivanje lopte i skokovi u pitanju, čime mu je poslao jasnu poruku da to i te kako mora da popravi u narednom periodu.

U prvom sljedećem meču - Nikola Jović je ozbiljno zakazao. U porazu Majamija od San Antonija (112:107), Jović je bio jedan od najslabijih pojedinaca i sigurno će poslije ovoga dobiti još veće kritike.

Jović je za 21 minut na terenu upisao samo jedan poen (1/3 iz igre), uhvativši ukupno tri skoka i zabilježivši još tri asistencije. Imao je jednu izgubljenu loptu i tri faula, a s njim na parketu Majami je imao "minus 16" što je statistika koju treneri ne vole da vide ni kod jednog igrača, posebno ne kad se izgubi pet razlike.

Istina, predsezonske utakmice nisu ni vrijeme ni mjesto kada Jović treba da se dokazuje, treba uzeti u obzir i da je umoran od Eurobasketa na kome je bio i povrijeđen, ali pod hitno će srpski košarkaš morati da se sabere da ne bi izgubio povjerenje.

Uostalom, Majami ima dosta mladih igrača koji kidišu na njegove minute...

