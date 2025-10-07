"Zašto me Jokić ošamario? Objasniću vam": Nikola ispričao šta se stvarno desilo na Eurobasketu

Nikola Jović ispričao je šta se dogodilo na Eurobasketu i zbog čega ga je u jednom momentu Nikola Jokić ošamario. Sve se dogodilo pred meč Srbije i Finske.

Izvor: MN PRESS

Srbija je na Eurobasket otišla sa snovima o zlatnoj medalji, vratila se sa gorkim ukusom u ustima pošto je izgubila već u osmini finala. Poražena je od Finske, a prije tog meča dogodila se jedna zanimljiva situacija. Nikola Jokić je ošamario Nikolu Jovića. Zašto? Otkrio je to košarkaš Majamija koji je gostovao u jednom podkastu u Americi.

"Okej. Čudna je priča. Prije meča je neko poslao dojavu o bombi u dvorani, pa su ispraznili cijelu Arenu. Bogu hvala da nisu našli ništa, da je bila lažna dojava. Kada smo izlazili na zagrijavanje, radimo jedno uvijek. Dođemo do centra terena, skupimo se zajedno i čim to završimo, okrenemo se i aplaudiramo navijačima, otpozdravimo ih", počeo je Jović.

Nastavio je da prepričava cijelu tu situaciju u istom dahu i da pojašnjava šta se dogodilo.

"Pošto je bila dojava o bombi nije bilo nikoga tu. Ja sam se okrenuo, počeo da mašem, da se šalim na taj način. Onda me je Jokić tako jako ošamario...", dodaje Jović.

"Rekao mi je da prestanem da se za***avam"

Nije tu bio samo šamar, već i jasna poruka za mlađeg saigrača da ne gubi fokus i da razmišlja samo o meču.

"Rekao mi je 'prestani da se za***avaš, moramo da dobijemo ovaj meč. Nažalost, izgubili smo. Ne mislim da je zbog toga, ali eto", zaključio je Jović.