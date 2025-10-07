logo
"Zašto me Jokić ošamario? Objasniću vam": Nikola ispričao šta se stvarno desilo na Eurobasketu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović ispričao je šta se dogodilo na Eurobasketu i zbog čega ga je u jednom momentu Nikola Jokić ošamario. Sve se dogodilo pred meč Srbije i Finske.

Nikola Jović otkrio zašto ga je Jokić ošamario Izvor: MN PRESS

Srbija je na Eurobasket otišla sa snovima o zlatnoj medalji, vratila se sa gorkim ukusom u ustima pošto je izgubila već u osmini finala. Poražena je od Finske, a prije tog meča dogodila se jedna zanimljiva situacija. Nikola Jokić je ošamario Nikolu Jovića. Zašto? Otkrio je to košarkaš Majamija koji je gostovao u jednom podkastu u Americi.

"Okej. Čudna je priča. Prije meča je neko poslao dojavu o bombi u dvorani, pa su ispraznili cijelu Arenu. Bogu hvala da nisu našli ništa, da je bila lažna dojava. Kada smo izlazili na zagrijavanje, radimo jedno uvijek. Dođemo do centra terena, skupimo se zajedno i čim to završimo, okrenemo se i aplaudiramo navijačima, otpozdravimo ih", počeo je Jović.

Nastavio je da prepričava cijelu tu situaciju u istom dahu i da pojašnjava šta se dogodilo.

"Pošto je bila dojava o bombi nije bilo nikoga tu. Ja sam se okrenuo, počeo da mašem, da se šalim na taj način. Onda me je Jokić tako jako ošamario...", dodaje Jović.

"Rekao mi je da prestanem da se za***avam"

@brendan_tobinNikola Jović explains the mysterious slap video from EuroBasket and why Nikola Jokić smacked him upside the head before a game#nikolajovic#nikolajokic#serbia#miamiheat#denvernuggets♬ original sound - Tobin

Nije tu bio samo šamar, već i jasna poruka za mlađeg saigrača da ne gubi fokus i da razmišlja samo o meču.

"Rekao mi je 'prestani da se za***avaš, moramo da dobijemo ovaj meč. Nažalost, izgubili smo. Ne mislim da je zbog toga, ali eto", zaključio je Jović.

košarka Nikola Jović Nikola Jokić orlovi

