Jokićeva asistencija je potez godine u NBA: Sezona nije ni počela, on izveo čudo na terenu

Nikola Jokić je zaista čudo. To šta on vidi, kako se orijentiše na terenu i šta mu sve uspijeva je razlog zbog čega je trostruki MVP. Pogledajte samo šta je sada uradio.

Izvor: X/@jokic_era

Nikola Jokić se vratio u NBA i opet dijeli nestvarne asistencije. Za samo 19 minuta na terenu nekoliko puta je oduševio pasovima.

Nikola Jokić je za 19 minuta na terenu u meču sa Minesotom uspio da uradi bukvalno sve. Prvo se pokačio sa Rudijem Goberom na samom startu, zatim je krenuo da dijeli nevjerovatne asistencije, a završio je kao najefikasniji u svom timu.

Iako je na ovom meču imao samo dvije asistencije, obje su bile apsolutno spektakularne. Kada je jednom rukom dohvatio loptu u skoku, odmah ju je bez gledanja prebacio u drugu ruku. Rotirao je tijelo u sekundi, a onda ispalio nestvaran pas. Naravno, lopta je pala pravo u ruke Džamalu Mareju kome je ostalo samo da položi loptu.

Uživajte:

You can't name two players in NBA history that gives this pass better than jokicpic.twitter.com/BhTK7QqiIG — 15 (@jokic_era)October 3, 2025

Druga Jokićeva asistencija nije bila ništa manje impresivna. Vidio je slobodnog igrača u uglu, bacio mu loptu jednom rukom i ostavio ga da pogodio otvoren šut. Uspjelo je. Pogledajte i taj potez:

Nikola Jokic makes silly passes look easypic.twitter.com/OP1vSaEsmY — Hot Hand Theory (@HotHandTheory)October 5, 2025

Nije samo Nikola Jokič imao sjajno veče, svojim potezima je oduševio javnost i Nikola Jović. Sada je počela predsezona u NBA ligi i svaki tim će odigrati nekoliko utakmica, a krajem mjeseca počinje NBA godina u kojoj će Srbija ponovo pored Jokića i Jovića imati nekoliko NBA košarkaša. Tu su Bogdan Bogdanović, Nikola Đurišić, Nikola Topić...