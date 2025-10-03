logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudije došle da pričaju s Nikolom Jokićem: Zažalile istog trenutka

Sudije došle da pričaju s Nikolom Jokićem: Zažalile istog trenutka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić "mučio" NBA sudije punih 20 minuta tražeći objašnjenja.

Nikola Jokić ispitivao sudije Izvor: Screenshot/Twitter/@DNVR_Nuggets

Denver je prije nekoliko dana počeo pripreme za novu sezonu, a klub je odlučio da na trening dovede profesionalne NBA sudije. Ideja je bila da košarkaši Nagetsa pod "pravim okolnostima" odrade trening utakmicu, međutim arbitri nisu ni sumnjali šta ih čeka poslije završetka...

Čim se trening utakmica završila prišao im je Nikola Jokić koji je, vjerovali ili ne, još 20 minuta ispitivao sudije. Vraćao ih je na sve sporne situacije s treninga, a vjerovatno je to proširio i na sezonu u NBA, možda i na Eurobasketu. Pogledajte:


Jedan od sudija koji je bio na treningu je i Mark Dejvis koga Jokić vrlo dobro pamti jer je kod njega često bio u problemima s faulovima, tako da je imao šta da mu kaže i da ga upita, vjerovatno pokušavajući da shvati šta se to promijenilo i šta je ostalo isto u odnosu na prošlu sezonu.

Dobro znamo da je Jokić jedan od igrača kome sudije sviraju najmanje kontakata, tako da je sigurno iskoristio priliku da dobije i "fidbek" šta to drugačije da radi, kako da se postavi u određenim situacijama.


Preciznije, iako su sudije računale da će ranije kući poslije treninga, može se reći da Nikola Jokić obavlja svoju ulogu lidera kakva mu je sada posebno data u Denveru odlaskom veterana: "Nije mi se to dopalo jer ja ne pričam puno, ali probaću, daću sve od sebe. Možda tu mogu da se popravim, da budem bolji veteran i lider, na terenu i van njega", naglasio je Jokić u svom prvom obraćanju u dresu Denvera ove sezone.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC