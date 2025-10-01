logo
"Muka mi je više od njega": Jokić prozvao saigrača, dosadilo mu da igraju zajedno

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nikola Jokić u šaljivom tonu prozvao Arona Gordona da ne želi više da igra s njim u Denveru.

Nikola Jokić prozvao Arona Gordona Izvor: X/@DNVR_Nuggets/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prvu utakmicu za Denver pred početak sezone 2025/26, odnosno trener Dejvid Adelman je organizovao meč "startera" i "rezervi" i dobro je izmorio svoje igrače. Toliko je sve "pucalo" da je Jokićev prvi utisak bio što je Spenser Džouns u žaru borbe izbio zub Džulijanu Strouteru, dok je stigao i da se zabavi.

Jokić je odmah prozvao svog omiljenog saigrača Arona Gordona, koji je kod njega dolazio i u Sombor na trke konja, tako da je već istakao da "traži nove prijatelje" i planira da više igra sa Jonasom Valančijunasom.

"Muka mi je više od Arona Gordona, ne mogu da igram više s njim", nasmijao se Jokić dok je pričao s medijima poslije trening meča: "Sviđa mi se ovo (što igra s Valančijunasom, prim. aut.). Moramo da budemo kreativni. Moramo da pokažemo nešto što nije viđeno ranije."

Naravno, šalio se Jokić po pitanju Gordona, s kojim je osvojio i šampionski prsten, a koji je bio i vjerovatno najbolji igrač Nagetsa u prošlogodišnjem plej-ofu. Nažalost, zaustavila ga je povreda.


Podsetimo, Nikola Jokić je takođe već napomenuo da mu je plan da ostane u Nagetsima i time je smirio navijače poslije odbijanja ugovora ovog ljeta, dok je istakao i da je spreman za novu ulogu ove sezone. Svjestan je da mora da bude bolji lider, iako mu ne prija kada se priča o njegovim godinama.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga Denver Aron Gordon

