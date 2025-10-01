"Muka mi je više od njega": Jokić prozvao saigrača, dosadilo mu da igraju zajedno

Nikola Jokić u šaljivom tonu prozvao Arona Gordona da ne želi više da igra s njim u Denveru.

Izvor: X/@DNVR_Nuggets/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je prvu utakmicu za Denver pred početak sezone 2025/26, odnosno trener Dejvid Adelman je organizovao meč "startera" i "rezervi" i dobro je izmorio svoje igrače. Toliko je sve "pucalo" da je Jokićev prvi utisak bio što je Spenser Džouns u žaru borbe izbio zub Džulijanu Strouteru, dok je stigao i da se zabavi.

Jokić je odmah prozvao svog omiljenog saigrača Arona Gordona, koji je kod njega dolazio i u Sombor na trke konja, tako da je već istakao da "traži nove prijatelje" i planira da više igra sa Jonasom Valančijunasom.

"Muka mi je više od Arona Gordona, ne mogu da igram više s njim", nasmijao se Jokić dok je pričao s medijima poslije trening meča: "Sviđa mi se ovo (što igra s Valančijunasom, prim. aut.). Moramo da budemo kreativni. Moramo da pokažemo nešto što nije viđeno ranije."

Naravno, šalio se Jokić po pitanju Gordona, s kojim je osvojio i šampionski prsten, a koji je bio i vjerovatno najbolji igrač Nagetsa u prošlogodišnjem plej-ofu. Nažalost, zaustavila ga je povreda.

Nikola Jokic on David Adelman planning to play him and Jonas Valanciunas together ⤵️



“I’m SICK of AG, I cannot play with him anymore.”



“I like it. We need to be creative. We need to put something (out there) no one’s ever seen before.”pic.twitter.com/gKMeV3Yy6E — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)September 30, 2025



Podsetimo, Nikola Jokić je takođe već napomenuo da mu je plan da ostane u Nagetsima i time je smirio navijače poslije odbijanja ugovora ovog ljeta, dok je istakao i da je spreman za novu ulogu ove sezone. Svjestan je da mora da bude bolji lider, iako mu ne prija kada se priča o njegovim godinama.