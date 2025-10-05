Nikola Jokić se vratio u NBA i odmah izdominirao: Trebalo mu samo 19 minuta da pokaže da je najbolji

Iako je Nikola Jokić u pripremnom meču sa Minesotom igrao samo 19 minuta, ponovo je bio najbolji u svojoj ekipi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nikola Jokić je ponovo bio na parketu nedugo nakon Eurobasketa gdje je doživio neuspjeh sa Srbijom. Njegov Denver je poražen od Minesote 126:116, a trostruki MVP je igrao "pod ručnom".

Jokić je na terenu proveo samo 19 minuta što je i očekivano s obzirom da je ovo predsezona i da su pripreme još u toku. Za to vrijeme imao je 14 poena, pet skokova i dvije asistencije, tako da je pokazao da je u formi.

Što se Denvera tiče, niko nije bio efikasniji od njega. Eron Gordon je dao 14 poena, Džejlen Piket 13, a Džamal Marej 12. Dvocifren je sa 10 poena bio i Pejton Votson, a novo pojačanje Jonas Valančijunas je upisao šest poena.

Kada je u pitanju Minesota, koja je na ovom meču pobijedila, nekadašnji plejmejker Denvera Bouns Hajland je dao 18 poena, Juzang je dodao 16 uz šest skokova, a Berinžer je imao 14.

Nije ovo kraj predsezonskih obaveza za Denver. Vidjećemo koliku će minutažu imati Nikola Jokić u ovim mečevima, ali naredni je za dva dana protiv Toronto Reptorsa, zatim slijede utakmice sa Los Anđeles Klipersima, Čikago Bulsima i Oklahomom. Sezona počinje 24. oktobra duelom sa Golden Stejtom.