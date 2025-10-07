logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pogledajte magiju Jokića zbog koje su Amerikanci zinuli

Pogledajte magiju Jokića zbog koje su Amerikanci zinuli

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je Nikola Jokić uspio da pronađe Kema Džonsona, svog novog saigrača, tamo gdje niko nije vjerovao da može da dođe lopta.

Nikola Jokić sjajno dodavanje protiv Toronta Izvor: YouTube/Chaz NBA

Sezona u NBA ligi nije još počela, ali Nikola Jokić je već spreman. To je pokazao prethodne noći u pripremnoj utakmici protiv Toronta koju je Denver dobio 112:108 u Vankuveru, a ono što je zanimljivo je da je Nikola Jokić za 20 minuta uspio da odigra bez promašaja.

Za 20 minuta na parketu Jokić je upisao 17 poena (5/5 iz igre, uz još sedam "penala"), a imao je još šest skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Tu je i čak šest izgubljenih lopti što i nije ništa neobično jer Jokić pokušava rizičnije stvari jer je i nova ekipa na okupu, tako da je potrebno odigrati i poteze koji će poslužiti u uigravanju, uostalom zbog toga se i zovu pripremne utakmice.

Tako je u jednom trenutku Jokić pokušao i dodavanje iz "mrtvog ugla" za novajliju Kema Džonsona koji nije mogao da vjeruje kakvu loptu je dobio, a nažalost iznevjerio je očekivanja i promašio. Pogledajte taj potez:


A nije Jokić zaboravio ni saigrače s kojima igra mnogo duže:


Inače, najefikasniji u timu Denvera prethodne noći bio je upravo Kristijan Braun sa 19 poena, poput Jokića i Džamal Marej je dodao 17, a dvocifren je bio još Kem Džonson sa 11. Od novajlija Hardavej i Braun su dali po sedam, a Valančijunas još šest.

Što se tiče tima Darka Rajakovića prednjačili su Beret i Ingram sa po 19.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Nikola Jokić NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC