Pogledajte magiju Jokića zbog koje su Amerikanci zinuli

Pogledajte kako je Nikola Jokić uspio da pronađe Kema Džonsona, svog novog saigrača, tamo gdje niko nije vjerovao da može da dođe lopta.

Izvor: YouTube/Chaz NBA

Sezona u NBA ligi nije još počela, ali Nikola Jokić je već spreman. To je pokazao prethodne noći u pripremnoj utakmici protiv Toronta koju je Denver dobio 112:108 u Vankuveru, a ono što je zanimljivo je da je Nikola Jokić za 20 minuta uspio da odigra bez promašaja.

Za 20 minuta na parketu Jokić je upisao 17 poena (5/5 iz igre, uz još sedam "penala"), a imao je još šest skokova, pet asistencija i jednu ukradenu loptu. Tu je i čak šest izgubljenih lopti što i nije ništa neobično jer Jokić pokušava rizičnije stvari jer je i nova ekipa na okupu, tako da je potrebno odigrati i poteze koji će poslužiti u uigravanju, uostalom zbog toga se i zovu pripremne utakmice.

Tako je u jednom trenutku Jokić pokušao i dodavanje iz "mrtvog ugla" za novajliju Kema Džonsona koji nije mogao da vjeruje kakvu loptu je dobio, a nažalost iznevjerio je očekivanja i promašio. Pogledajte taj potez:

WHAT A PASS FROM JOKIĆ



Ooh's & aah's from the Vancouver crowd!pic.twitter.com/Frv84ANZ2M — NBA (@NBA)October 7, 2025



A nije Jokić zaboravio ni saigrače s kojima igra mnogo duže:

Nikola Jokic with the CRAZY dime to Christian Braun for the corner triplepic.twitter.com/mGCyfuTFm5 — ClutchPoints (@ClutchPoints)October 7, 2025



Inače, najefikasniji u timu Denvera prethodne noći bio je upravo Kristijan Braun sa 19 poena, poput Jokića i Džamal Marej je dodao 17, a dvocifren je bio još Kem Džonson sa 11. Od novajlija Hardavej i Braun su dali po sedam, a Valančijunas još šest.

Što se tiče tima Darka Rajakovića prednjačili su Beret i Ingram sa po 19.