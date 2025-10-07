logo
Biće ovo sezona "Nikola": Dok dominira Jokić, još trojica ovako krče put u NBA

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jović i Nikola Đurišić imali zapažene uloge prethodne noći na NBA parketima, a čekamo da se iz povrede vrati i Nikola Topić.

Učinak srpskih košarkaša u NBA ligi Izvor: Carmen Mandato / Getty images / magn Images / ddp USA / Profimedia

Dominirao je prethodne noći Nikola Jokić, ali nije jedini Srbin koji je imao dobro izdanje tokom priprema za novu sezonu NBA lige. Nije ni jedini Nikola...

Tako je Nikola Jović zauzeo mjesto startera u Majamiju poslije potpisa novog ugovora i u porazu od Milvokija (103:93) imao je zapažen učinak. Ubacio je devet poena (3/7 iz igre), ali je takođe imao i osam skokova, sedam asistencija i dvije asistencije, što su zaista pomalo i "jokićevske brojke". Počeo je da puni sve kolone i zbog toga ga Spolstra cijeni.


Važno je reći da je i Nikola Đurišić počeo da igra za Atlantu nakon teške povrede zbog koje nije igrao lane. U porazu od Hjustona (122:113) odigrao je sedam minuta bez greške. Ubacio je osam poena bez promašaja i imao jednu asistenciju.


Nažalost, prethodne noći četvrti Nikola iz Srbije u NBA ligi nije mogao na teren. Nikola Topić je poslije sjajnog debija u predsezoni morao na operaciju i neće ga biti na parketu do šest nedjelja, što je zaista veliki udarac. Bila je ovo šansa da se pokaže treneru Dejnou, ali će u Oklahomi morati da budu strpljivi.

Prethodne noći poraženi su od Dalasa 106:89, a prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg ubacio je 10 poena za Mavse, uz šest skokova i tri asistencije.

Tagovi

košarka NBA liga Nikola Topić Nikola Jović Nikola Đurišić

