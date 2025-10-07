Biće ovo sezona "Nikola": Dok dominira Jokić, još trojica ovako krče put u NBA

Nikola Jović i Nikola Đurišić imali zapažene uloge prethodne noći na NBA parketima, a čekamo da se iz povrede vrati i Nikola Topić.

Dominirao je prethodne noći Nikola Jokić, ali nije jedini Srbin koji je imao dobro izdanje tokom priprema za novu sezonu NBA lige. Nije ni jedini Nikola...

Tako je Nikola Jović zauzeo mjesto startera u Majamiju poslije potpisa novog ugovora i u porazu od Milvokija (103:93) imao je zapažen učinak. Ubacio je devet poena (3/7 iz igre), ali je takođe imao i osam skokova, sedam asistencija i dvije asistencije, što su zaista pomalo i "jokićevske brojke". Počeo je da puni sve kolone i zbog toga ga Spolstra cijeni.

Nikola Jovic tonight vs the Bucks:



9 PTS

8 REB

7 AST

2 AST

100 FT%

+12



We got a 6’10 Point Guardpic.twitter.com/L8WD9afg8E — (@WadexFlash)October 7, 2025



Važno je reći da je i Nikola Đurišić počeo da igra za Atlantu nakon teške povrede zbog koje nije igrao lane. U porazu od Hjustona (122:113) odigrao je sedam minuta bez greške. Ubacio je osam poena bez promašaja i imao jednu asistenciju.

Nikola Djurisic, who I graded as a 1st rounder in his draft class, impressed today in limited minutes



He scored 8 points in 8 minutes, going a perfect 2-2 from the field (1-1 3PT) and 3-3 from the FT-line



He’s got great size for a ball-handler, toopic.twitter.com/WsKtamjAYh — Point Made Basketball (@pointmadebball)October 7, 2025



Nažalost, prethodne noći četvrti Nikola iz Srbije u NBA ligi nije mogao na teren. Nikola Topić je poslije sjajnog debija u predsezoni morao na operaciju i neće ga biti na parketu do šest nedjelja, što je zaista veliki udarac. Bila je ovo šansa da se pokaže treneru Dejnou, ali će u Oklahomi morati da budu strpljivi.

Prethodne noći poraženi su od Dalasa 106:89, a prvi pik ovogodišnjeg drafta Kuper Fleg ubacio je 10 poena za Mavse, uz šest skokova i tri asistencije.