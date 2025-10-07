logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Saopštiću odluku svih odluka": Lebron Džejms podigao Sjedinjene Američke Države, svi čekaju njegovo obraćanje

"Saopštiću odluku svih odluka": Lebron Džejms podigao Sjedinjene Američke Države, svi čekaju njegovo obraćanje

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Najveća zvijezda NBA lige oglasila se na društvenim mrežama i najavila veliku vijest.

Lebron Džejms najavio veliku odluku Izvor: Profimedia

"Odluka svih odluka. Sedmi oktobar u podne", objavio je Lebron Džejms u ponedjeljak uveče i izazvao očekivano ogromnu pažnju američke javnosti. Dok su mnogi povezali ovaj potez sa kompanijom "Amazon" i emisijom "Prajm dej" koja počinje baš 7. oktobra, ima onih koji očekuju da ponovo zatrese NBA ligu najavom svog odlaska iz Lejkersa.

Njegova prva "odluka" emitovana je u julu 2010. godine na TV mreži "ESPN", kada je čitavom svijetu pred kamerama saopštio da kao slobodan igrač napušta Klivlend Kavalirse i da poslije sedam godina odlazi u Majami. "Nosim svoj talenat u Saut Bič (oblast u gradu Majamiju, na Floridi, prim. novin)".

Sada je Lebron na početku svoje 23. NBA sezone i kada ona počne 21. oktobra postaće rekorder kao igrač sa najviše odigranih takmičarskih godina u NBA. U decembru će napuniti 41 godinu, kao najstariji aktivni igrač u NBA ligi, ali ono što je pružao prošle sezone nije nagovještavalo da će otići u penziju. Prosječno je postizao po 24,4 poena, uz 8,2 asistencije i 7,8 skokova po meču.

Kad ističe njegov ugovor sa Lejkersima?

Sa druge strane, uprkos želji generalnog menadžera tima, Roba Pelinke, da se Lebron penzioniše kao "Lejker", Džejmsov ugovor ističe narednog ljeta, nakon što u sezoni pred nama zaradi 52,6 miliona dolara. Imaće pravo da donese odluku kao "neograničeno slobodni agent" i ne krije želju da se i dalje bori za titule. Zato bi vjerovatno trebalo isključiti mogućnost da će se povući, već da će predstaviti javnosti svoj naredni poslovni potez ili da će najaviti odlazak ili ostanak u Lejkersima.

Lebron će saopštiti odluku u utorak, 7. oktobra, od 18 časova prema našem vremenu.

Pogledajte Džejmsovu objavu na mrežama:

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Lebron Džejms NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC