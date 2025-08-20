Šekil O'Nil nije hteo ni da čuje "Nikola Jokić": Polomio je štapić zbog Lebrona i Šeja

Nikola Jokić je jedan od omiljenih košarkaša Šekila O'Nila, ali to nismo saznali u snimku koji je ovih dana viralan.

Legendarni američki košarkaš Šekil O'Nil imao je veoma zanimljiv zadatak - trebalo je da slomi štapić koji ima u rukama čim čuje ime NBA igrača koji je bolji od Lebrona Džejmsa. Iako se zna koliko Šekil "ONilović" voli srpskog asa Nikolu Jokića, ovog puta čak nije ni sačekao da čuje njegovo ime.

Dok mu je glas iza kamere diktirao imena, Šeku je bilo izuzetno dosadno. Vrtio je glavom, osvrtao se lijevo i desno, potpuno nezainteresovan. Kao da je svima poručivao da nisu ni do koljena Lebronu Džejmsu, jednom od najboljih igrača svih vremena. Možda je Šek zapravo čekao Jokićevo ime, ali je prije njega na red stigao Šej Gildžes-Aleksander...

"On je MVP. Ne znam da li je on imao najbolju sezonu u istoriji NBA lige. Imao je sjajnu sezonu, ne znam da li je najbolja ikad", rekao je Šekil O'Nil. Sigurni smo da bi sljedeće ime na spisku bilo Nikola Jokić, ali još neko vrijeme nećemo saznati da li legendarni centar smatra da je srpski košarkaš bolji od Lebrona Džejmsa.

Shaq was asked to break the stick when he heard an NBA player currently better than LeBron.



Prije nego što je polomio štapić, O'Nil je propustio Lamela Bola, Tajrisa Halibartona, Karl-Entoni Taunsa, Viktora Vembanjamu, Kevina Durenta, Paola Bankera, Džejlena Bransona, Džejsona Tejtuma, Luku Dončića i Janisa Adetokunba oko kojeg se dvoumio.