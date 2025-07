"Ne mogu da opišem koliko ga mrzim": Šekil O'Nil opet napao omiljenu Jokićevu žrtvu

Šekil O'Nil ponovo napao Rudija Gobera koga ne može da podnese kada ga vidi na terenu.

Izvor: Chris Saucedo / Getty images / Profimedia

Legendarni američki košarkaš Šekil O'Nil poznat je po tome da uvijek kaže sve što misli, tako da se ne boji ni da "udari" na igrače koji mu se ne sviđaju. Dobro znamo da ga ni komentatorski posao, kojim se bavi već desetak godina, nikada nije sprečavao u tome, pa je tako sada još jednom udario na Rudija Gobera.

Francuski centar, jedan od najboljih defanzivaca u poslednjoj deceniji, ozbiljno ide na živce Šekilu O'Nilu već duže vremena, posebno od kada je dobio svoj prvi veliki ugovor u NBA i bio čak najplaćeniji na svijetu.

U emisiji "The Big Podcast" još jednom je ispričao koliko ne podnosi Rudija Gobera: "Je**no mrzim Rudija Gobera", rekao je Šek u svom podkastu: "Zarađuje 250 miliona, a ne zaslužuje. Kao predsjednik Alijanse za krupne momke moram da kažem sljedeće - ako dobijaš velike pare, igraj kao krupan igrač. To je to", kazao je slavni košarkaš kome najviše smeta što ima utisak da Francuz igra "mekano", za jednog teškaša.

"Čovječe, pa udari nekoga. Nokautiraj nekoga. Ne dozvoli da te mali bijelci iz Denvera zakucavaju i dobacuju ti se iza leđa. Onda moraš da ih hvataš za vrat u posljednjoj sekundi. Ako te plaćaju kao velikog igrača, igraj kao veliki", dodao je O’Nil.

Ko je Rudi Gober?

Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Prošle sezone u NBA ligi, Gober je u prosjeku bilježio 12 poena, 10,9 skokova i 1,4 blokade po meču, uz izuzetnu preciznost šuta iz igre od skoro 70 odsto, a u statistici se i ne vidi koliko je bio bitan u odbrani. Upravo zbog njegovog "prisustva" u reketu, Minesota je stigla do finala Zapada, gdje ju je zaustavila Oklahoma.

Gober je inače već 12 godina u NBA kada je stigao iz Šolea kao 27. pik na draftu u Jutu (inače ga je birao Denver i proslijedio), gdje je i dobio ugovor o kome Šekil O'Nil priča, a od 2022. je u Minesoti. Četiri puta biran je za defanzivca godine u NBA ligi, sedam puta je bio u najboljem odbrambenom timu lige, dok sa reprezentacijom Francuske ima i šest medalja - uključujući dva srebra sa Olimpijskih igara.

Sve čuva, samo Jokiću ne može ništa

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Rudi Gober je sjajan defanzivac, ali kao i ostali igrači u NBA ligi - ništa ne može protiv Jokića. Tako je čuven jedan njihov duel prije nekoliko godina, koji je najbolje prepričao Džamal Marej.

"Neka, moj je, imam ga, imam ga!", vikao je navodno Rudi Gober, prepričao je Marej: "A Jokić je bio u fazonu - brate, imam 47 poena, kako me imaš?". Njihovi dueli nastavili su se i u narednim godinama, a pamtimo i kako je Gober ostao bez teksta kada je vidio da Jokić zna svaku akciju Minesote.