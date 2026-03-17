© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Četiri srpska tima u regionalnoj ligi, bez ekipa iz BiH

Četiri srpska tima u regionalnoj ligi, bez ekipa iz BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Regionalna liga u rukometu za klubove iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije trebalo bi da počne od naredne sezone.

Predstavnici Rukometnog saveza Srbije ugostiće svoje kolege iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, a tema sastanka koji će se držati u Beogradu narednog ponedjeljka biće ponovno pokretanje regionalne lige u rukometu. Ovog puta će je igrati klubovi iz pomenute tri zemlje, a čeka se još samo zvaničan pristanak Makedonaca koji bi trebalo da budu veoma zastupljeni u novom takmičenju.

Kako prenosi "Sportski žurnal", plan je da timovi koji igraju Regionalnu ligu preskoče jesenji dio takmičenja u svojim prvenstvima i da zapravo odigraju dvokružno protiv ostalih ekipa koje se takmiče. Liga bi trebalo da broji 10 ekipa, a Srbija bi dala četiri predstavnika i to četiri najbolja tima u zemlji.

Kako sada stvari stoje, Srbiju bi predstavljali Partizan, Vojvodina, Dinamo iz Pančeva i Dubočica iz Leskovca. Sjeverna Makedonija bi takođe imala četiri tima u takmičenju, a to bi bili Pelister, Vardar, Ohrid i Alkaloid, dok bi iz Crne Gore u regionu igrali Lovćen i Budva.

Po istom principu trebalo bi da bude formirana i Regionalna liga za rukometašice, ali će tu klubovi biti drugačiji. Primjera radi, Crvena zvezda ima daleko jaču žensku nego mušku ekipu, pa će imati predstavnika samo u konkurenciji dama - ukoliko ova ideja bude realizovana.

Više detalja znaće se nakon dogovorenog sastanka u Beogradu, a ukoliko sve prođe u najboljem redu Regionalna liga u rukometu trebalo bi da startuje već na početku naredne sezone. Srpski klubovi će tako dobiti priliku da se protiv kvalitetnijih rivala još bolje uigraju za evropska takmičenja.

Kako sada stvari stoje, za učešće u ovom takmičenju nema mjesta za ekipe iz Bosne i Hercegovine, zbog komplikovanog saveza, ali i lošeg materijalnog stanja klubova, koji jedva uspjevaju da "pokriju" i domaća takmičenja.

