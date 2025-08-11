"Malo ljudi zna kakav je gospodin Lebron Džejms": Teletović otkrio nepoznat detalj iz NBA

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirza Teletović napisao kako se Lebron Džejms ponio kada mu je bilo teško.

Izvor: MONDO/Samir Cacan

Svojevremeno najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Mirza Teletović bio je prinuđen da profesionalnu karijeru završi zbog plućne embolije, koju su mu otkrili doktori Milvoki Baksa. Dok je igrao u NBA, košarkaš iz Jablanice prijavio je ljekarskom timu da se mnogo umara, a nakon samo nekoliko mjeseci postalo je jasno da više neće igrati košarku na profesionalnom nivou - tada je za njega zabrinut bio samo Lebron Džejms, koji se spremao da mu ponudi novu šansu u najboljoj ligi na svijetu.

"Malo ljudi zna koji je Lebron Džejms gospodin. Nakon moje plućne embolije, kada niko nije htio da me potpiše, on je zvao mog agenta i ponudio da igram s njim u Klivlendu", napisao je u komentaru na Instagramu Mirza Teletović, svojevremeno jedan od najboljih košarkaša regiona.

Zdravstveni problemi Mirze Teletovića počeli su u decembru 2017. godine, kada je klupski ljekarima požalio na svoje zdravstveno stanje. Reprezentativac BiH se umarao više nego obično, pa je to prijavio ljekarima koji su otkrili emboliju oba plućna krila. Teletović je u martu 2018. godine dobio otkaz u Milvokiju, a NBA liga je nekoliko mjeseci kasnije uvažila njihovu žalbu da im se plata otpuštenog košarkaša izbriše iz poslovnih knjiga jer je zbog povrede završio karijeru.

Teletović je pokušavao da ostane u ligi nakon što je saznao za bolest, ali nije imao mnogo ponuda NBA tima nakon što se oporavio. Pitanje je i kako bi se Teletović snašao u Ohaju, pošto je Lebron Džejms u ljeto 2018. godine odlučio da napravi još jedan šokantan korak u svojoj karijeri i preseli se u Kaliforniju, gdje i danas igra za Lejkerse.

Kakvu je karijeru imao Mirza Teletović?

Nekadašnji koraškaš iz Bosne i Hercegovine rođen je u Jablanici, odrastao u Mostaru, a prve korake u seniorskoj košarci napravio je u Slobodi iz Tuzle. Nakon dvije sezone preselio se u belgijski Ostende, a zatim nakon dvije godine u Baskoniju - gdje je igrao čak šest sezona i bio jedan od omiljenih igrača Duška Ivanovića.

U NBA karijeri nosio je dres Bruklina, Finiksa i Milvokija, a tri godine nakon penzije vratio se igranju košarke u KK Turbina. Teletović bi sigurno ostao u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu i nekoliko godina duže, ali ga je plućna embolija primorala da završi karijeru 2018. godine, kao član Milvokija.

Kao reprezentativac BiH, Mirza Teletović je igrao na Evropskom prvenstvima 2003, 2005, 2011. i 2013. godine. Nakon igračke karijere odradio je jedan mandat na mjestu predsjednika Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Svojevremeno je, davne 2012. godine proglašen za sportsku ličnost godine u Bosni i Hercegovini.