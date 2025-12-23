Serija A zvanično potvrdila: Ništa od duela Milana i Koma u Australiji

Propala prilika da meč italijanskog prvenstva prvi put bude odigran van granica Apenina.

Izvor: Shutterstock

Utakmica Serije A između Milana i Koma, zakazana za 8. februar, definitivno neće biti odigrana u Pertu, uprkos višemjesečnim razgovorima i pregovorima fudbalskih saveza Italije, Australije, UEFA i AFC.

Serija A objavila je saopštenje u kojem potvrđuje da planovi da se ligaška utakmica između Milana i Koma odigra u Australiji neće biti realizovani.

Pomenuti meč neće biti odigran na "San Siru" zbog poklapanja sa ceremonijom otvaranja Zimskih olimpijskih igara, pa je iz tog razloga liga tražila mogućnost da se meč odigra u inostranstvu. To bi bila prva utakmica najvišeg ranga evropskog fudbala odigrana van nacionalnih granica.

Liga Serije A je potvrdila da je dobila odobrenje Fudbalskog saveza Italije (FIGC), svih 20 klubova Serije A i UEFA za igranje utakmice u Australiji, međutim Azijska fudbalska konfederacija (AFC) je u međuvremenu odlučila da ne odobri susret zbog "finansijskih rizika po Vladu Zapadne Australije i Seriju A, koji nisu mogli biti ublaženi".

Liga Serija A tvrdi da bi utakmica Milan - Komo donijela prihod od 280 miliona dolara regionu Zapadne Australije. Za sada nije poznato gdje će utakmica Milan - Komo biti odigrana.

"Izražavajući žaljenje zbog epiloga ovog projekta, ostajemo čvrsto uvjereni da je ovakav ishod propuštena prilika u projektu rasta italijanskog fudbala na međunarodnom nivou, koja ujedno uskraćuje brojnim navijačima Serije A u inostranstvu mogućnost da ostvare san i uživo prisustvuju utakmici svog omiljenog tima", rekao je Ecio Simoneli, predsjednik najjače italijanske lige.