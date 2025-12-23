logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Serija A zvanično potvrdila: Ništa od duela Milana i Koma u Australiji

Serija A zvanično potvrdila: Ništa od duela Milana i Koma u Australiji

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Propala prilika da meč italijanskog prvenstva prvi put bude odigran van granica Apenina.

Serija A Izvor: Shutterstock

Utakmica Serije A između Milana i Koma, zakazana za 8. februar, definitivno neće biti odigrana u Pertu, uprkos višemjesečnim razgovorima i pregovorima fudbalskih saveza Italije, Australije, UEFA i AFC.

Serija A objavila je saopštenje u kojem potvrđuje da planovi da se ligaška utakmica između Milana i Koma odigra u Australiji neće biti realizovani.

Pomenuti meč neće biti odigran na "San Siru" zbog poklapanja sa ceremonijom otvaranja Zimskih olimpijskih igara, pa je iz tog razloga liga tražila mogućnost da se meč odigra u inostranstvu. To bi bila prva utakmica najvišeg ranga evropskog fudbala odigrana van nacionalnih granica.

Liga Serije A je potvrdila da je dobila odobrenje Fudbalskog saveza Italije (FIGC), svih 20 klubova Serije A i UEFA za igranje utakmice u Australiji, međutim Azijska fudbalska konfederacija (AFC) je u međuvremenu odlučila da ne odobri susret zbog "finansijskih rizika po Vladu Zapadne Australije i Seriju A, koji nisu mogli biti ublaženi".

Liga Serija A tvrdi da bi utakmica Milan - Komo donijela prihod od 280 miliona dolara regionu Zapadne Australije. Za sada nije poznato gdje će utakmica Milan - Komo biti odigrana.

"Izražavajući žaljenje zbog epiloga ovog projekta, ostajemo čvrsto uvjereni da je ovakav ishod propuštena prilika u projektu rasta italijanskog fudbala na međunarodnom nivou, koja ujedno uskraćuje brojnim navijačima Serije A u inostranstvu mogućnost da ostvare san i uživo prisustvuju utakmici svog omiljenog tima", rekao je Ecio Simoneli, predsjednik najjače italijanske lige.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milan Komo Serija A Australija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC