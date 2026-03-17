Zrinjski i Sarajevo u borbi za pehar Superkupa BiH

U srijedu, 18. marta 2026. godine, na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru igra se veliki derbi za prvi trofej ove sezone - Superkup Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Sarajevo

U direktnom okršaju sastaju se aktuelni prvak Zrinjski i osvajač Kupa BiH Sarajevo. Utakmica počinje u 18:30 sati, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

Trener Sarajeva Mario Cvitanović naglasio je važnost meča i maksimalnu koncentraciju svog tima.

"Pred nama je utakmica Superkupa u kojoj pobjednik osvaja trofej i toga smo svi svjesni. U ovakvim susretima nema mnogo prostora za grešku i svaki detalj može odlučiti utakmicu. Očekujem da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani i hrabri na terenu. Poštujemo protivnika, ali fokusirani smo na ono što želimo pokazati. Vjerujem da ćemo odgovoriti na pravi način i boriti se do kraja", izjavio je Cvitanović.

S druge strane, strateg Zrinjskog Igor Štimac istakao je faktor umora zbog gustog rasporeda, ali i uvjerenje u pobjedu.

"U pitanju je utakmica za prvi trofej u ovoj sezoni, tako da od svoje ekipe očekujem pravu reakciju. Biće to za nas već dvanaesta utakmica od starta drugog dijela sezone, tako da sigurno ima nagomilanog umora kod pojedinih igrača, ali cilj se zna. Pobijediti i osvojiti Superkup. Naravno, poštujemo Sarajevo, jer se radi o kvalitetnoj ekipi. Ove sezone smo odigrali već tri utakmice, sve tri u prvom dijelu sezone, tako da nepoznanica između nas definitivno nema", rekao je Štimac.

Za Sarajevo je ovo jedina realna šansa za trofej u sezoni - bordo tim je ispao iz Kupa BiH, a u prvenstvu zaostaje čak 20 bodova za vodećim Borcem, dok je Zrinjski danas saznao rivala u polufinalu Kupa BiH, a za Banjalučanima zaostaje devet bodova u prvenstvu.

