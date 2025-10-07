"Jović u tom segmentu nije napredovao": Trener Majamija ne garantuje da će Srbin biti starter

Erik Spolstra otkrio koji problem ima srpski reprezentativac Nikola Jović.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Košarkaš Majami Hita Nikola Jović je bio, može se reći, svijetla tačka reprezentacije Srbije na minulom Eurobasketu. Očekuje se da talentovani krilni centar dobije veću ulogu u predstojećoj sezoni u NBA ligi, ali njegov trener Erik Spolstra mu još uvijek ne garantuje prvu petorku.

Jović je protekle noći imao zapažen učinak u porazu od Milvokija 103:93, pošto je ubacio je devet poena (3/7 iz igre), ali je takođe imao i osam skokova, sedam asistencija i dve asistencije. Spolstra smatra da srpski as mora još da radi na jednom segmentu igre.

"Utisak je da je večeras mnogo bolje skakao. To je nešto o čemu smo puno razgovarali. Napredovao je u gotovo svemu, osim u tom segmentu. Sa tom visinom, mora da hvata lopte, jer je naš najbolji igrač u tranziciji", rekao je trener Majamija.

Još uvijek nije zacementario svoje ime u prvoj postavi, ali nije daleko od startera. "Vidjećemo šta ćemo raditi sa startnom petorkom. Niko je odigrao dobro. Da li to znači da će startovati? Ne znam, ali sviđa mi se ono što trenutno pruža. To nema veze sa tim što Tajler Hiro nije tu".

Nikola Jović je nedavno potpisao novi ugovor sa Majamijem vrijedan 62.400.000 dolara za period od četiri godine. Majami ga je doveo u NBA iz Mege kao 27. pika na NBA draftu 2022. godine. Do sada je odigrao 107 utakmica u NBA, a prošla sezona mu je bila statistički najbolja.

Zbog povrede je odigrao samo 46 utakmica, a prosječno je imao 10,7 poena tokom sezone. U plej-ofu je davao 9,5 poena za 18,5 minuta na terenu, a u duelu sa Klivlendom je imao meč sa 24 postignuta poena.

