Majami častio Nikolu Jovića sa 62 miliona dolara: Poslije Eurobasketa dobio ugovor karijere

Nikola Jović je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Majamijem.

Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Nikola Jović dobio je novi ugovor u Majamiju i zaradiće 62.400.000 dolara u naredne četiri godine. Šems Čaranija je javio da je ugovor kompletno garantovan, što znači da će Srbin zaraditi kompletan ugovor ma šta se dešavalo.

On ima 22 godine, najbolje se snalazi kao krilni centar, a Majami ga je doveo u NBA iz Mege kao 27. pika na NBA draftu 2022. godine. Do sada je odigrao 107 utakmica u NBA, a prošla sezona mu je bila statistički najbolja.

Zbog povrede je odirao samo 46 utakmica, a prosječno je imao 10,7 poena tokom sezone. U plej-ofu je davao 9,5 poena za 18,5 minuta na terenu, a u duelu sa Klivlendom je imao meč sa 24 postignuta poena.

"On je sve zreliji, sve profesionalniji. To se dešava prirodno kada igrate sa starijim igračima. Vidio sam kako napreduje u ove tri godine", rekao je nedavno Erik Spolstra.

Jović je drugi najmlađi igrač u istoriji Majami Hita poslije Dorela Rajta. Srpski reprezentativac je debitovao sa 19 godina i 139 dana.