"Kao da nismo bili spremni, nešto nije kliknulo": Jović zna da Srbija mora mnogo bolje na Eurobasketu

Nikola Jović zna da je Srbija odigrala loš meč uprkos pobjedi i da mora mnogo bolje. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija je pobijedila, ali je bila daleko od svoje najbolje igre na. Nervoza i tenzija od prvog minuta u drugom meču grupne faze Eurobasketa u duelu sa Portugalcima. Nešto što je moglo da se izbjegne. Zna to i Nikola Jović.

"Da, pobijedi se u zube ne gleda. Jako bitna pobjeda za nas iako nismo izgledali baš najbolje, računa se samo ko je dobio. Slabo smo ušli u meč, Portugalci su odigrali sjajno, izvukli najbolje od nas, mi kao da nismo ušli spremni iako smo imali dobar trening. Kao da nešto nije kliknulo od početka meča", rekao je Jović novinarima u miks zoni.

Nada se da će ovo da bude brzo zaboravljeno...

"Izgledali smo sjajno na pripremama i prvu utakmicu ovde očekivano je bilo da ne izgledamo dobro u nekoj utakmici, nadam se da je ovo jedina. Hvala Bogu što je bila u grupi. Moramo da izgledamo bolje. Imamo novi meč, novi dan. Da se vratimo u naš ritam, da se pokažemo."

"Moramo bolje, da se ovo ne bi dešavalo"

Nema Srbija mnogo vremena za odmor, pošto igra protiv Letonije već danas, u subotu od 17 časova. Da li meč sa Portugalcima može da posluži kao lekcija?

"Pa da, svaki dan, svaki trening je nova lekcija. Moramo da izgledamo bolje, da se ovakve stvari ne bi dešavale. Ako budemo izgledali kao i sad, drugi timovima daćemo do znanja da mogu da igraju sa nama. Pustili smo Portugal da uđe jako. Što se Letonije tiče, biće dobra utakmica. Samo moramo da izgledamo bolje.", zaključio je Jović.