Slika iz svlačionice "orlova" koja zabrinjava: Novi problem za Srbiju - Gudurić se žali na povredu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Marko Gudurić je poslije meča ušao u svlačionicu i čini se da se požalio na povredu.

Marko Gudurić povrijeđen Izvor: RTS 1/Screenshot

Reprezentacija Srbije pobijedila je Portugal u drugom meču grupne faze Eurobasketa, ali ono što smo vidjeli na terenu, potom i poslije meča zabrinjava. Marko Gudurić je ušao u svlačionicu i žalio se na povredu.

Krenulo je lošim otvaranjem utakmice, a onda je i Filip Petrušev bio isključen u petom minutu, da bi tim ostao bez kapitena Bogdana Bogdanovića u drugom poluvremenu. Na kraju, Srbija je uspjela da odnese pobjedu, ali to prvi put ne raduje. Nakon meča, dok je kamera snimala uživo prenos iz svlačionice "orlova", zabilježen je kadar u kojem se Marko Gudurić žali na povredu.

Pogledajte kako je reagovao Marko Gudurić: 

Pogledajte

00:25
Marko Gudurić povreda
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Novi igrač Olimpije iz Milana ušao je u svlačionicu i požalio se na bol u ruci, a na snimku se tačno mogla vidjeti bolna grimasa dok je objašnjavao u čemu je problem.

Nije poznato da li je riječ o povredi i u slučaju da jeste kog je ona ona stepena. Jedino ostaje nada da ovaj problem neće biti veliki za tim Svetislava Pešića. 

Eurobasket 2025 Srbija orlovi Marko Gudurić

