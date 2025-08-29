Slika iz svlačionice "orlova" koja zabrinjava: Novi problem za Srbiju - Gudurić se žali na povredu

Marko Gudurić je poslije meča ušao u svlačionicu i čini se da se požalio na povredu.
Reprezentacija Srbije pobijedila je Portugal u drugom meču grupne faze Eurobasketa, ali ono što smo vidjeli na terenu, potom i poslije meča zabrinjava. Marko Gudurić je ušao u svlačionicu i žalio se na povredu.
Krenulo je lošim otvaranjem utakmice, a onda je i Filip Petrušev bio isključen u petom minutu, da bi tim ostao bez kapitena Bogdana Bogdanovića u drugom poluvremenu. Na kraju, Srbija je uspjela da odnese pobjedu, ali to prvi put ne raduje. Nakon meča, dok je kamera snimala uživo prenos iz svlačionice "orlova", zabilježen je kadar u kojem se Marko Gudurić žali na povredu.
Pogledajte kako je reagovao Marko Gudurić:
Novi igrač Olimpije iz Milana ušao je u svlačionicu i požalio se na bol u ruci, a na snimku se tačno mogla vidjeti bolna grimasa dok je objašnjavao u čemu je problem.
Nije poznato da li je riječ o povredi i u slučaju da jeste kog je ona ona stepena. Jedino ostaje nada da ovaj problem neće biti veliki za tim Svetislava Pešića.
