Ovako je Bogdan napustio teren, svi u Rigi smo zanijemili: Ove tri stvari niste vidjeli u TV prenosu

Srbija je pobijedila Portugal, ali postoje detalji koji su pomalo i zabrinjavajući, poput Bogdanove povrede. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Srbija je upisala i drugu pobjedu na Eurobasketu, savladan je Portugal uz malo "štucanja". Ne zbog nešto posebno dobre igre rivala, već zbog nervoze i grešaka srpskog tima, ali i zdravstvenih problema poput povrede kapitena Bogdana Bogdanovića.

Da postoji velika nervoza, ne znamo iz kog razloga, moglo je da se vidi već na početku utakmice pošto je već u trećem minutu Filip Petrušev isključen sa meča. Nije ostao smiren u toj situaciji, udario je rivala i završio meč već tada. Onda se uvukla nervoza i u ostatak tima, mnogo izgubljenih lopti, nekarakterističnih grešaka, problema pravo niotkuda. Pešić je tražio dva tajm-auta u roku od minut i po zbog svega toga.

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia
Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Moraće srpski tim da bude mnogo mirniji u narednom meču, protiv domaćina Letonije pošto je jasno da će u tom duelu da bude i mnogo veći pritisak sa tribina koje će biti pune domaćih navijača. Ali, dok ne počne taj naredni meč, treba se osvrnuti na neke stvari koje niste mogli da vidite u TV prenosu meča Srbije i Portugala.

Vidio sam kako je Bogdan izašao sa terena

Jedan od detalja koji je privukao najveću pažnju svih nas novinara bio je momenat kada je srpski tim na poluvremenu krenuo ka svlačionici. Sve oči bile su uprte u Bogdanovića, pošto smo prije toga vidjeli da hramlje pomalo. Nismo u prvom momentu vidjeli šta je tačno razlog. Tek na snimcima smo vidjeli da je zadnja loža, ali...

Kada je kretao ka svlačionici držao se za nogu, pomalo hramljući. Pomislili smo da je možda dobio neki udarac, da nije ništa strašno, a onda ga nije bilo na parketu na zagrijavanju pred drugo poluvrijeme. Pošto važe striktrna pravila i zabranjeno je slikanje i snimanje iz novinarske lože, otišli smo do druge strane da pogledamo ka hodniku koji vodi ka svlačionicama. Tu sam vidio doktora Gagu Radovanovića kako drži telefon u ruci, djelovao je pomalo i zabrinuto. Nadam se da je to samo moj loš utisak i procjena. Uostalom, nezvanično nam je potvrđeno da Bogdan ide na dodatna snimanja poslije meča i da će se tada više znati o stepenu povrede.

Svi se nadamo da nije ništa toliko ozbiljno...

Jokićeve lekcije Joviću

Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Drugi detalj koji niste mogli da primijetite takođe se dogodio u dijelu kada su igrači išli ka svlačionici na poluvremenu. Nikola Jokić je jurio imenjaka Jovića, trčao je ka njemu i pokušao da ga smiri. Teško je pretpostaviti o čemu su pričali, ali je bilo mnogo gestikulacija rukama.

Poslije kratke razmjene Jokić je rukama gestikulirao mlađem saigraču da se smiri, da ne žuri sa odlukama, pošto je u završnici imao par grešaka koje su mogle da se završe lakim poenima Srbije. Košarkaš Majamija je na sve to klimnuo glavom i dao znak najboljem igraču planete da je razumio savjete.

Zvižduci za Petruševa

Dok su sudije gledale snimak i donosile odluku da li će biti dosuđena nesportska ili isključujuća lična za Petruševa, on je bio sa saigračima na klupi, razgovarao i sa njima. Kada je sudija pokazao da mora da napusti teren i da ne može da bude ni na klupi, protestovao je malo, pa se uputio ka izlazu.

Filip je morao da ide ka bližem izlazu i tuda je morao da prođe pored velikog broja portugalskih navijača koji su ustali. Počeli su da mu zvižde, on ih je samo ispratio pogledom i prošao je dalje ka svlačionici. Ako nešto dobro može da bude iz svega toga, onda je to što će Pešić imati svježeg i odmornog igrača za meč sa Letonijom koji se igra u subotu od 17 časova...