"Vaso, šta je sa tobom?" Pešića naljutio Micić, odmah ga izveo iz igre

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vasilije Micić je početkom četvrte četvrtine naljutio selektora Svetislava Pešića poslije čega je napustio teren.

Vasilije Micić naljutio Svetislava Pešića Izvor: arena 1 premium

"Vaso, šta je s tobom?", pitao je Svetislav Pešić svog plejmejkera Vasilija Micića u prvom minutu posljednje četvttine meča sa Portugalom.

Nakon što je u prvom napadu srpskog tima u ovoj dionici šutnuo trojku, a zatim mu se poslije promašaja Portugala lopta odbila iz ruku kod rivala, nije bio zadovoljan Pešić reakcijom doskorašnjeg NBA pleja.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte

00:40
Vasa Micić i Svetislav Pešić
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Djeluje da je uslijedio neki odgovor Micića, pa je onda Pešić podigao sa klupe Marka Guduriča i neplanirano ga uveo na teren. Na kraju je Micić završio meč sa jednim skokom i tri asistencije.

Prije ovoga su "orlovi" na meču sa Portugalom ostali bez Filipa Petruševa koji je isključen i Bogdana Bogdanovića koji se povrijedio.

Tagovi

Eurobasket 2025 Srbija orlovi Svetislav Pešić Vasilije Micić

