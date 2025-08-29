"Vaso, šta je sa tobom?" Pešića naljutio Micić, odmah ga izveo iz igre

Vasilije Micić je početkom četvrte četvrtine naljutio selektora Svetislava Pešića poslije čega je napustio teren.

Izvor: arena 1 premium

"Vaso, šta je s tobom?", pitao je Svetislav Pešić svog plejmejkera Vasilija Micića u prvom minutu posljednje četvttine meča sa Portugalom.

Nakon što je u prvom napadu srpskog tima u ovoj dionici šutnuo trojku, a zatim mu se poslije promašaja Portugala lopta odbila iz ruku kod rivala, nije bio zadovoljan Pešić reakcijom doskorašnjeg NBA pleja.

Pogledajte taj momenat:

Vasa Micić i Svetislav Pešić

Djeluje da je uslijedio neki odgovor Micića, pa je onda Pešić podigao sa klupe Marka Guduriča i neplanirano ga uveo na teren. Na kraju je Micić završio meč sa jednim skokom i tri asistencije.

Prije ovoga su "orlovi" na meču sa Portugalom ostali bez Filipa Petruševa koji je isključen i Bogdana Bogdanovića koji se povrijedio.