logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prve informacije o Bogdanu Bogdanoviću: Pešić neće da rizikuje, kapiten odmah ide na snimanje

Prve informacije o Bogdanu Bogdanoviću: Pešić neće da rizikuje, kapiten odmah ide na snimanje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović se povrijedio na meču sa Portugalom i odmah će otići na snimanje. Od reportera MONDA sa Eurobasketa Nemanje Stanojčića

Bogdan Bogdanović ide na snimanje zbog povrede Izvor: MN Press/RTS Printscreen

Nije se pojavio Bogdan Bogdanović na klupi Srbije na početku drugog poluvremena, a i neće. Prve informacije iz Rige su takve da selektor Svetislav Pešić neće ništa rizikovati i da će ga ostaviti u svlačionici do kraja meča sa Portugalom na Eurobasketu.

Kapiten srpskog nacionalnog tima osjetio je bol u zadnjoj loži na minut i po do kraja druge četvrtine, a kako je izašao nije se vraćao na teren. Prve informacije govore da će momentalno biti poslat na snimanje da se utvrdi kakva je povreda.

Pogledajte kako se povrijedio: 

Pogledajte

00:19
Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović
Izvor: RTS 1
Izvor: RTS 1

Nažalost, to znači da ćemo teško gledati srpskog beka na meču sa Letonijom. Protiv domaćina turnira u Rigi "orlovi" igraju već u 17 časova u subotu, što znači da će zaista jako teško on imati priliku da se oporavi, ma kakva da je povreda. 

Nije to bio jedini problem za Srbiju, pošto je Filip Petrušev isključen zbog sukoba, sudara i udaranja Brita već u prvoj četvrtini. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Srbija orlovi Bogdan Bogdanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC