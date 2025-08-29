"Moj potez je bio košarkaški, a Petrušev me udario": Oglasio se Portugalac poslije sukoba sa srpskim igračem

Diogo Brito je poslije meča sa Srbijom govorio o incidentu sa Filipom Petruševom.

Na konferenciji za medije Portugala poslije poraza od Srbije u drugom kolu Eurobasketa bilo je riječi i o sukobu Filipa Petruševa i Dioga Brita na startu meča. Već u četvrtom minutu utakmice zbog toga je izbačen srpski krilni centar.

Novinare u Rigi je zanimalo šta se tu desilo, a Portugalac je objasnio. Bek Obradoira je naglasio da je dobio udarac u stomak tokom ovog sukoba.

"Da, očigledno je da sam vrlo jako odradio 'boks aut' poslije skoka, ali mislim da je to i dalje košarkaški potez. Njegova reakcija bila je pomalo vruće glave i on me je udario u stomak. Onda je na sudijama bilo da odluče. Ja tu ništa nisam mogao. Volio bih da ga nisu izbacili, ali tu ja nisam ništa mogao. Žao mi je, ali to se desilo", rekao je on.

Šta je Pešić rekao?

"Komentarišem samo košarkaške događaje - to nije pitanje košarke nego discipline. To je pitanje poštovanja prema timu i njemu samom i takve stvari reprezentativac Srbije ne smije sebi da dozvoli dok sam ja trener."

"To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad. Zbog toga što se to dešava, ali reprezentativac Srbije ne smije da pravi takve incidente. Nadamo se da je Filip o tome nešto naučio i da će da nauči", završio je Pešić.

Šta su još rekli Portugalci?

Nakon jako bitne pobjede nad Češkom u prvom kolu tim u kojoj je prva zvijezda NBA centar Nimijas Keta pokazao je da ima šta da pruži i protiv najboljih rivala. To je rekao njihov selektor Mario Gomeš na konferenciji za medije.

"Srećan sam i tužan sam. Srećan sam što smo dobro igrali protiv najboljeg tima u Evropi, drugog najboljeg na svijetu. Tužan sam što smo izgubili. Mogli smo da igramo bolje u nekim aspektima, recimo sa šutem za dva poena, ali sam sveukupno jako srećan mojim timom", naglasio je selektor Portugala.