"Moj potez je bio košarkaški, a Petrušev me udario": Oglasio se Portugalac poslije sukoba sa srpskim igračem

"Moj potez je bio košarkaški, a Petrušev me udario": Oglasio se Portugalac poslije sukoba sa srpskim igračem

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Diogo Brito je poslije meča sa Srbijom govorio o incidentu sa Filipom Petruševom.

Diogo Brito o isključenju Filipa Petruševa Izvor: Youtube/FIBA Media/Arena premium/Screenshot

Na konferenciji za medije Portugala poslije poraza od Srbije u drugom kolu Eurobasketa bilo je riječi i o sukobu Filipa Petruševa i Dioga Brita na startu meča. Već u četvrtom minutu utakmice zbog toga je izbačen srpski krilni centar. 

Novinare u Rigi je zanimalo šta se tu desilo, a Portugalac je objasnio. Bek Obradoira je naglasio da je dobio udarac u stomak tokom ovog sukoba. 

"Da, očigledno je da sam vrlo jako odradio 'boks aut' poslije skoka, ali mislim da je to i dalje košarkaški potez. Njegova reakcija bila je pomalo vruće glave i on me je udario u stomak. Onda je na sudijama bilo da odluče. Ja tu ništa nisam mogao. Volio bih da ga nisu izbacili, ali tu ja nisam ništa mogao. Žao mi je, ali to se desilo", rekao je on.

Pogledajte taj momenat:

Pogledajte

00:46
Filip Petrušev izbačen sa meča
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Šta je Pešić rekao?

Izvor: Youtube/FIBA Media

"Komentarišem samo košarkaške događaje - to nije pitanje košarke nego discipline. To je pitanje poštovanja prema timu i njemu samom i takve stvari reprezentativac Srbije ne smije sebi da dozvoli dok sam ja trener."

"To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad. Zbog toga što se to dešava, ali reprezentativac Srbije ne smije da pravi takve incidente. Nadamo se da je Filip o tome nešto naučio i da će da nauči", završio je Pešić.

Šta su još rekli Portugalci?

Nakon jako bitne pobjede nad Češkom u prvom kolu tim u kojoj je prva zvijezda NBA centar Nimijas Keta pokazao je da ima šta da pruži i protiv najboljih rivala. To je rekao njihov selektor Mario Gomeš na konferenciji za medije.

"Srećan sam i tužan sam. Srećan sam što smo dobro igrali protiv najboljeg tima u Evropi, drugog najboljeg na svijetu. Tužan sam što smo izgubili. Mogli smo da igramo bolje u nekim aspektima, recimo sa šutem za dva poena, ali sam sveukupno jako srećan mojim timom", naglasio je selektor Portugala. 

Tagovi

Eurobasket 2025 Srbija Portugal orlovi Filip Petrušev

