"Ovo je povratak u realnost, Joka nas je spasao": Marinković objasnio zašto je Srbija bila toliko nervozna

Vanja Marinković objasnio je i zašto je Srbija bila nervozna na meču sa Portugalom i šta se sve dešavalo na parketu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija ima dvije pobjede u dva meča na Eurobasketu. Poslije Estonije, pala je i ekipa Portugala i to poslije nešto više problema nego što se očekivalo (80:69). Po završetku meča je pred novinare izašao Vanja Marinković i pokušao da objasni zašto je ekipa bila toliko nervozna.

"Dosta nervozno, potrebna nam je bila ovakva utakmica, da se odradi taj neki povratak u realnost, da se malo spustimo i mi. Nismo otišli visoko, ali ne može svaka utakmica 20-30 razlike, ekipe su tu sa nekim razlogom. Počeli smo nervozno, tehnička Filipu, pa smo ušli u veću nervozu. Oni su fizički jaka ekipa, poznaju se, dobro igraju, to je to. Mi smo se poslije toga smirili, pa je Joka preuzeo stvari u svoje ruke i spasao nas u tom nekom dijelu gdje nismo imali puno rješenja. Na kraju smo pobijedili", počeo je Marinković.

Na pitanje o velikom broju faulova koji nije dosuđen za Srbiju imao je kratak komentar.

"Pa dobro, tako je. FIBA..."

"Bogdan? Nisam vidio"

Pogledajte 00:19 Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1 Izvor: RTS 1

Nezaobilazno je bilo pitanje o povredi Bogdana Bogdanovića koja je zabrinula sve.

"Pravo da ti kažem, nisam vidio, ja sam izašao prije nego što je on trebalo da izađe, sada ću da vidim šta se dešava."

Potom se vratio na nervozu i razloge zbog kojih je ekipa bila u kontra ritmu.

"Mi smo igrali sa timom koji igra fizički, kada krenu da nas biju, a pravila su takva kakva su. Onda tako, onako... Nervoza. Stvar koja dođe, normalna je. Nismo ni mi mirni"

"Bolje što je sa Portugalom, nego sa Letonijom"

Pogledajte 02:34 Vanja Marinković izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Neće Srbija imati mnogo vremena za odmor, meč se završio poslije 23 sata po lokalnom vremenu (22 po našem), a protiv Letonije je duel u subotu već u 18h po našem, odnosno 17h po lokalnom vremenu.

"Dobro, da, nemamo trening, imaćemo neki timski sastanak. Malo vremena da odspavamo, biće teže, puna dvorana, igraju kod kuće, domaća ekipa. Možda je bolje što je ovakva utakmica bila danas, ne sutra, Letonija je na papiru bolja ekipa nego Portugal", zaključio je Marinković.