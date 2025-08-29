"Reprezentativac to sebi ne smije da dozvoli": Pešića pitali za Petruševa, nije mogao da ne osudi svog igrača

Selektor Svetislav Pešić prokomentarisao je isključenje Filipa Petruševa.
Srbija je pobijedila Portugal u drugom meču na Eurobasketu, ali tim Svetislava Pešića nije ličio na onaj koji je maestralno savladao Estoniju. Susret je obilježilo isključenje Filipa Petruševa u ranoj fazi meča, što je ostavilo veliki trag na "orlove".
Poslije susreta Svetislav Pešić je bio jasan - reprezentativac tako nešto ne smije sebi da dozvoli. Na pitanje o isključenju Petruševa Pešić je započeo: "Komentarišem samo košarkaške događaje - to nije pitanje košarke nego discipline. To je pitanje poštovanja prema timu i njemu samom i takve stvari reprezentativac Srbije ne smije sebi da dozvoli dok sam ja trener."
"To je zabranjeno. Oprostićemo mu sad", kao da se podmakao smiješak selektoru Pešiću dok je ovo izgovarao, a onda je nastavio: "Zbog toga što se to dešava, ali reprezentativac Srbije ne smije da pravi takve incidente. Nadamo se da je Filip o tome nešto naučio i da će da nauči", završio je Pešić.