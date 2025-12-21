logo
Darkov Toronto više nije sila, ali Deni Avdija jeste: Donio je novu pobjedu Portlandu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Deni Avdija je opet blistao.

Deni Avdija odličan na utakmici Toronto Portland Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Nakon sjajnog početka sezone ne blista sada ekipa Toronta u NBA. Tim Darka Rajakovića je u Kanadi izgubio od Bostona 112:96 i nastavio je da pada na tabeli.

Pejton Pričard je dominirao sa 33 poena, 10 asistencija i 7 skokova, dok su kod Toronta Brendon Ingram i Sandro Mamukelašvili sa po 24 poena bili najefikasniji. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Luka Garza imao je 12 poena i 10 skokova.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Vašington je bez Tristana Vukčevića uspio da savlada Memfis 130:1222 iako je Santi Aldama upisao 37 poena i 10 skokova. A pobedu svom Portlandu protiv Sakramenta donio je Deni Avdija sa 24 poena i 11 asistencija uz 7 skokova. Igrao je na tom meču nekoliko minuta i nekadašnji centar FMP-a i Crvene zvezde Duop Rit, ali bez učinka.

Vidjeli smo da su Klipersi savladali Lejkerse, da je Denver izgubio, a u ostalim mečevima Nju Orleans Pelikansi su savladali Indijanu 128:109, Filadelfija je bila bolja od Dalasa 121:114, a Detroit od Šarlot Hornetsa 112:86. Golden Stejt je dobio Finiks 119:116, a Orlando Jutu 128;127 poslije produžetka.

