logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nikola je to potvrdio na Eurobasketu": Majami se javio zbog najmlađeg reprezentativca Srbije

"Nikola je to potvrdio na Eurobasketu": Majami se javio zbog najmlađeg reprezentativca Srbije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nikola Jović je odigrao sjajan meč protiv Estonije, pa se zbog njega oglasio i NBA klub u kojem igra.

Nikola Jović je odigrao sjajan meč protiv Estonije oglasio se Majami Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Jović vezao je dobre partije u dresu reprezentacije Srbije, bio je najmlađi reprezentativac vrijedan pažnje, pa je čak i Majami iz NBA lige poslao poruku svom igraču. Srbija je dominantno otvorila Eurobasket, a mladi Jović bio je najefikasniji na terenu i meč je završio sa 18 poena, šest asistencija i četiri skoka.

Jović je i tokom pripremnih partija pred Evropsko prvenstvo imao zapažene rezultate, pa je na startu turnira pokazao da to nije slučajnost. Do osmog minuta igrač Majamija je već imao 12 poena, a svega pola koša nedostajalo mu je da izjednači rekord sa Nikolom Jokićem koji je najbolji poenter-debitant na Eurobasketu u dresu Srbije.

Bio je Jović važan igrač na terenu i u susretu protiv Slovenije, gdje ga je gledao i trener Erik Spolstra. Trener Majamija tom prilikom je rekao: "Veoma sam uzbuđen zbog Nika. Volim kada provodi vrijeme u reprezentaciji. Svaki put kad nam se vrati - vrati se zreliji. Smatram da to što je okružen grupom koja zna da pobjeđuje i kojoj je stalo da pobjeđuje, u timu koji je dobro povezan, što ostavlja utisak na njega."

Zbog toga je Majami još jednom želio da potvrdi riječi prvog čovjeka struke. "Niko je potvrdio velike pohvale trenera Spolstre dominantnim izdanjem na otvaranju Eurobasketa", stoji u opisu objave Majamija na kojoj su jasno naveli učina Nikole Jovića u susretu Srbije i Estonije.

Raspored Srbije na Eurobasketu

  • Estonija - Srbija - 64:98
  • Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati
  • Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati
  • Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati
  • Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 orlovi Srbija Nikola Jović Majami NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC