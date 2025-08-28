logo
Letonci napadaju Srbiju u najjačem sastavu: Najbolji igrač domaćina se sprema za meč sa "orlovim"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Arturs Žagars doživio je povredu u susretu sa reprezentacijom Turske na Eurobasketu.

Arturs Žagars Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Prvi dan Eurobasketa donio je već dvije povrede, jednu u timu Njemačke, u kojoj je glavni akter bio Isak Bonga, koji je napustio teren u finišu meča, a druga povreda dogodila se u timu domaćina. Arturs Žagars je u susretu Letonija i Turske, u kojoj su gosti ubjedljivo slavili, teren morao da napusti zbog povrede.

U trećoj četvrtini, a zbog vidljivih bolova, Žargas je morao da napusti teren i do kraja susreta nije se vraćao u igru. Međutim, prema prvim informacijama koje je saznao Basketnjuz, Letonci bi mogli da odahnu, pošto povreda jednog od najboljih igrača nije teže prirode.

Do povrede koja ga je zadesila, Žargas je bio jedan od najboljih igrača na terenu, postigao je 11 poena, podijelio tri asistencije, ukrao jednu loptu i sve to za 16 minuta. Turska je najveću razliku napravila u trećoj dionici, baš u onoj u kojoj domaći nisu mogli da računaju na plejmejkera Fenera. Žagars je proveo samo 16 minuta na terenu i gotovo niko u timu nije uspio da do kraja meča nadmaši njegov učinak za Letoniju. Jedini bolji je bio Rihards Lomažs, koji je postigao 16 poena za 24 minuta.

S obzirom na to da povreda Žagarsa nije ozbiljne prirode, moglo bi se očekivati da ga vidimo na terenu već 30. avgusta, u subotu kad Letonija igra protiv Srbije u trećoj utakmici Eurobasketa, u grupi A.

Tagovi

Eurobasket 2025 Letonija Arturs Žagars

