Šok za domaćina na startu Eurobasketa: Muk u Rigi, Ataman i Turska deklarisali Letoniju

Reprezentacija Turske ubjedljivo je pobijedila domaćina Letoniju na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Letonije doživjela je šok na startu Evropskog prvenstva čiji je domaćin. Od ekipe koju vodi Luka Banki bio je bolji tim Turske koji je slavio 93:73. Poslije ovako bolnog poraza Letonija u narednom meču igra protiv Estonije gdje će pokušati da se oporavi i vrati u trku, dok će Turska izaći na megdan Češkoj.

Već je jedan meč odigran u grupi A u kojoj se nalazi Srbije, Portugal je deklarisao Češku, a onda je i Turska bila bolja od Letonije. Nema sumnje da tim koji vodi Ergin Ataman važi za jednog od favorita na Eurobasketu, ali sigurno niko nije očekivao ovakav poraz na domaćem terenu. Držala je Letonija neizvjesnost u prvih 10 minuta (24:21).

Druga četvrtina protekla je u znaku Turske, pošto su izvan linije 6,75 uspjeli da sruše rivala, čak pet trojki ubacili su u narednih 10 minuta, parirala je Letonija sa isto toliko, ali nije bilo dovoljno... Pogađali su samo sa distance, dok nije bilo važnih poena iz reketa koji su se očekivali od Kristapsa Porzingisa.

Već je poslije poluvremena Turska pronašla bolji ritam, ubacila je 25, a rivala zaustavila na 16. Ponovo su bili dominantni gosti izvan linije 6,75, dok izabranici Luke Bankija nisu imali rješenje. Pitanje pobjednika nije se postavljalo poslije poluvremena, Ergin Ataman i njegov tim imali su potpunu kontrolu nad ovim susretom.

Najbolji u redovima pobjednika bio je Čedi Osman koji je ubacio 20 poena, pogodio je četiri trojke iz sedam pokušaja. Kenan Sipahi se zaustavio na 19, ali je bio nepogrešniv, meč je završio sa 100 posto učinka - 5-5 za tri poena, a svoj doprinos imao je i Alperen Šengun koji je ubacio 16 poena. Na drugoj strani Ričards Lomas je postigao 16 poena, Arturs Zagars 11, a Porzingis 10.