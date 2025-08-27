"Protiv koga igramo?" Amerikanac opsovao zbog Jokića i Srbije, ponavljao jedno

Travante Vilijams nije imao pojma da je Srbija naredni rival Portugala. Odmah su se čule psovke. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/MN Press

Portugal je napravio prvo veliko iznenađenje na Eurobasketu i pobijedio je Češku (62:50) na startu grupne faze u Rigi. Veoma važan trijumf koji je ujedno i ogroman korak ka prolasku u osminu finala. Nezaustavljiv je bio Nimeas Keta (23, 18sk), ali je ogromnu ulogu imao Travante Vilijams (10, 5sk).

Naturalizovani košarkaš, rođen na Aljasci, jedan je od iskusnijih u timi i po završetku meča stao je i pričao za medije u miks zoni. Nije krio osmeh sa lica poslije trijumfa na Evropskom prvenstvu.

"Meč je bio veoma intenzivan, bilo je nestvarno biti ovdje. Svaka čast FIBA i Eurobasketu, porodica mi je tu, sjajno je biti ovdje. Bilo je malo nervoze u posljednjoj dionici, ali znate koliko ste truda uložili, imamo sjajne momke i trenere", rekao je Vilijams.

Pohvalio je Ketu koji je definitivno bio iks faktor za Portugalce.

"Ne znam njegovu statistiku, dao je 23 poena čini mi se, a nismo mu dovoljno lopti davali, imao bi i 37 poena. Ovo mu je prilika da se dokaže, igra sjajno, ne dobija šansu dovoljno u NBA ligi, ali to je naš čovjek. Posebno je za našu zemlju to što smo pobijedili. Došli smo sa pobjedničkim mentalitetom, Portugal nije poznat po košarci, već po fudbalu. Nestvarno je, proslavićemo sigurno."

"Protiv koga igramo?"

Pogledajte 02:45 Travante Vilijams izjava pred Srbiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Sljedeći meč, u petak, Portugal igra protiv Srbije i jasno je da će to biti najteži meč na šampionatu. Međutim, Travante nije imao pojma ko je sljedeći rival ni kada mu je rečeno da ga čeka najteži meč.

"Protiv koga igramo?", upitao je sa nešto ozbiljnijom facom.

Kada mu je saopšteno da je Srbija sljedeći rival, krenule su psovke. Tačnije jedna koju je ponavljao do kraja razgovora - sr***e.

"Sr***e. Čovječe, to je dobar tim. Imamo momke kao što je Rafa, dolazimo da igramo", izgovorio je Vilijams dok je njegov saigrač prolazio pored.

"Kako protiv Jokića? Vežite pertle"

Na to se, logično, nadovezalo pitanje kako je igrati protiv Nikole Jokića?

"Sr***e. Nikad nisam igrao protiv njega. Hoću da vidim, hoću da znam kako je."

Upitan je potom za svoju partiju i za to što nije "klasičan Amerikanac" koji daje 20 ili 30 poena po meču, počeo je da se smije.

"Ja sam ovdje da radim prljav posao. Znam ove momke osam momaka, znam šta mogu da uradim, znaju i oni. Uglavnom sam tu da podignem mlađe momke, da im dam samopouzdanje, da im prenesem znanje i da pobjeđujemo."

Sa osmijehom je i završio razgovor sa medijima, dobio je pitanje šta će reći saigračima pred meč sa Srbijom.

"Sr***e, vežite pertle. I oni imaju dvije ruke i dvije noge, idemo da igramo košarku. Imaju nevjerovatne igrače i protiv takvih igrača ne smijete da pravite mnogo grešaka. Idemo da igramo košarku kako znamo i umijemo. Sranje, luđe stvari su se dešavale. Ja sam ovdje i pričam sa vama iako po mojoj životnoj priči ne bi trebalo da stojim ovdje. Luđe stvari su se dešavale, ne bih nas otpisivao", zaključio je Vilijams.