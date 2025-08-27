Rigorozna pravila i komplikacije: Ovdje Srbija igra na Eurobasketu, ali nije sve tako jednostavno

Srbija igra u "Šaomi Areni" u Rigi sve svoje mečeve na Eurobasketu 2025. Tu je i gradilište uz posebna pravila za novinare. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

/piše: Nemanja Stanojčić - mondo.rs/

Srbija kreće u pohod na medalju na Eurobasketu, svi se nadamo zlatu, a sva glavna dešavanja biće u "Šaomi Areni" u Rigi. Među izvještačima sa šampionata je i MONDO, pa smo tako iz prve ruke imali priliku da se uvjerimo u stanje u dvorani u kojoj će, nadamo se, naša reprezentacija imati mnogo uspeha.

Smještaj u kom se nalazim udaljen je oko dva kilometra od dvorane, što je bilo dovoljno za odluku o šetnji. Da vidim kakva je atmosfera, kako je u gradu pred početak šampionata i prvi utisci su takvi da ne djeluje da se tu održava veliko takmičenje. Nema toliko reklama, bilborda, euforije, ničega na ulicama što bi dalo neki utisak da je Evropsko prvenstvo u toku. Doduše, treba imati i razumijevanja, ipak je radni dan i čeka se da krenu mečevi. Vidjećemo kako će se sve odvijati kada krene ono pravo.

Pored same Arene se nalazi i gradilište tako da i to malo kvari sliku, ali dobro. Na oko 300 metara od dvorane je i fudbalski teren na kom sam ispratio i trening klinaca koji su trčkarali i ispunjavali zadatke dvojice trenera koji su stajali sa strane. Po dolasku do dvorane, moglo je da se vidi i da će biti manjih komplikacija u smislu organizacije, ali šta je tu je.

Arena i komplikacije

Pogledajte 00:21 Arena u Rigi Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na licu mjesta mogao sam da se uvjerim i zašto Arena nije napravljena samo za košarku i takve vrste sportskih manifestacija. Sa lijeve strane je dvorana u kojoj će mečeve igrati Srbija, a sa desne je prostor za medije. Tu se nalazi medija centar, centar za akreditacije i sve to i do tog dijela potrebno je preći ulicu, ali to nije sve.

Za konferencije za medije morate da izađete takođe iz dvorane, jer se taj prostor nalazi u dijelu ispred dvorane i podsjeća pomalo na šator, tako da je pomalo i zbunjujuće što bar sala za konferencije nije u samoj dvorani. Pojedine kolege su već nabavile i kabanice, pošto je prethodnih dana u Rigi padala jaka kiša, tako da su pljuskovi pravili velike probleme. To može da oteža stvari i za sam rad, tako da ćemo vidjeti kako će to da funkcioniše.

Rigorozna pravila za novinare

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Što se tiče pravila, ona su dosta rigorozna za medije koji nisu nosioci prava prenosa. Zabranjeno je snimati sve u dvorani prije mečeva, tokom mečeva, a najstroža kazna je oduzimanje akreditacije. Dozvoljeno je snimanje otvorenih treninga, izjava u miks zoni i na konferenciji, tako da unaprijed znate zašto nećemo biti u mogućnosti da snimamo i slikamo neke zanimljivosti tokom samih mečeva.

Međutim, sve to će brzo da se zaboravi samo da krenu mečevi i da vidimo "orlove" kako plešu na parketu. Nadamo se da ih gledamo tu sve do samog kraja i 14. septembra, pošto se završnica igra u Rigi.