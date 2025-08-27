Pešić smiruje strasti, Paspalj raspiruje: Da se ponovi 1995. i istorijski balkon!

Legendarni Paspalj koji je član zlatne generacije vjeruje da je dosta čekanja - vrijeme je za zlato.

Izvor: MN PRESS

Legendarni Žarko Paspalj vjeruje da košarkaška reprezentacija Srbije može do zlatne medalje na Eurobasketu i nada se dočeku kao prije 30 godina kada je tadašnja selekcija pokorila Evropu podvigom u Atini 1995. godine. Tada je po prvi put organizovano slavlje i izlazak šampiona na balkon ispred Skupštine.

Iako je Svetislav Pešić pozvao da se smire strasti i traži od cjelokupne javnosti da pokažu više respekta prema rivalima, svima je jasno da su "orlovi" apsolutni favoriti na evropskoj smotri.

"To je bilo prvo okupljanje, a za petnaestak dana čekamo, što se tiče košarke da to bude, poslije 30 godina opet isto", rekao je Paspalj gostujući u Beogradskoj hronici na RTS-u.

Paspalju se dopada atmosfera u timu Srbije, što prepoznaje kao jako važan adut na najvećim međunarodnim takmičenjima.

"Ne treba biti mnogo talentovan... mimo pripremnih utakmica protiv protivnika koji mogu da budu rivali i na Evropskom prvenstvu... jednostavno ne pokazuju dovoljno kvaliteta što bi moglo da bude opasno po Srbiju. Imam utisak da ove godine nismo razmišljali o tome ko će igrati, a ko ne. Svi su došli i to je jako lijepo. To pravi dobru atmosferu. Na njihovim licima se vidi da shvataju zadatak i koliko je važno. Svi oni igraju prvo za sebe, kao što smo mi igrali, pa se to prenese na državu", rekao je nekadašnji reprezentativac.

Best wishes to Serbian basketball legend Žarko Paspalj, who suffered a stroke a few days ago and is now recovering successfully.#Majstor

Here he receives the 1995 European Championship trophy as captain of Yugoslavia.pic.twitter.com/LrxBw55tHi — Vesko Trajković (@VeskoTrajkovic)November 14, 2017

Vrlo dobro zna šta znači imati loš dan, ali ne vjeruje da to može da se desi momcima predvođenim najboljim centrom na svijetu Nikolom Jokićem.

"Mislim da tokom ovog Evropskog prvenstva neću doći u situaciju da se nerviram. Mada, da ne bude da je stoprocentno sigurno da će Srbija osvojiti zlato, uvijek se desi loš dan... Ali, stvarno, i loš dan ova ekipa može da prebrodi. Taj loš dan se dogodio i protiv Australije na Olimpijskim igrama. Imamo veliki kvalitet, zrele igrače i imamo čovjeka koji se zove Nikola Jokić, koji je vrlo čudna persona, koji mnogo brzo razumije, vidi i reaguje. On je vjerovatno taj koji može da kreira tok utakmice. Rijetko se dešavaju takvi talenti", istakao je Paspalj koji ima sedam odličja sa nacionalnim timom, od čega tri zlatne medalje - 1989, 1991. i 1995. godine.

Istorijski doček 1995.

Selekcija Jugoslavije savladala je Litvaniju u finalu sa 96:90, a narednog dana je po prvi put u istoriji organizovan doček ispred Skupštine, što je vremenom postalo tradicija. Srpske heroje je dočekalo oko 20.000 ljudi, što je jedan od najmasovnijih događaja u to vreme.

Tim koji je pokorio Evropu: Vlade Divac, Zoran Savić, Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Zoran Sretenović, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga, Dejan Tomašević, Miroslav Berić, Željko Rebrača, Dejan Koturović, Saša Obradović, selektor Dušan Ivković.

Doček košarkaša 1995. Izvor: Milan Djokic - Soko/Youtube

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!