"Palite narod po Srbiji, prenesite ovo stručnjacima": Svetislav Pešić podigao ton pred Eurobasket

Selektor Srbije pred početak Evropskog prvensta poslao poruku javnosti.

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić (75) tražio je od srpskih novinara u Rigi da ne "pale" narod, kao i da prenesu "navijačima i stručnjacima" da nacionalni tim igra u najtežoj grupi na Eurobasketu.

"Osnovno je da moramo da budemo zdravi. Kada smo zdravi, onda svoj talenat i pripremu treba da pretvorimo u kvalitet. Vas ne zanima previše, imate svoje ciljeve, palite narod po Srbiji, a treba da znate da igramo u najtežoj grupi na prvenstvu, da igramo protiv domaćina prvenstva kao nijedna ekipa na ovom prvenstvu. Da malo izrazimo respekt prema tim ekipama", rekao je Pešić.

Srbija će prvi meč igrati u srijedu protiv Estonije od 20.15 časova, a potom će joj rivali u Grupi A biti Portugal, Letonija, Češka i Turska. Uoči početka takmičenja, Pešić je tražio od medija da spuste očekivanja i da prenesu javnosti da Srbija nije najbolji tim na svijetu.

"Nismo najbolji na svijetu, smirite se malo"

"U našoj grupi su dva kandidata za medalju, i to veoma ozbiljna. Da znate da je Turska veoma ozbiljan kandidat, kao i šest do osam ekipa koja će se boriti za medalju, a onda dođe i neka deveta, deseta koja može da iznenadi. Takav je sistem takmičenja na jednu utakmicu. Da malo prenesete našim navijačima i stručnjacima, da ih malo oblikujete, dotjerate, da im kažete da nismo najbolji na svijetu, da ovdje igra ekipa koja je osvojila Svjetsko prvenstvo. Da se malo smirite i da ne palite navijače. Oni jedini imaju pravo da dižu euforiju i da navijaju za nas. Samo malo spustite vaša velika očekivanja".

Spuštajući u javnosti očekivanja i iznenada držeći lekciju novinarima, Pešić je želio da još jednom ponovi da Srbija igra u najtežoj grupi na Eurobasketu.

"Naša očekivanja su daleko veća nego što mislite, ali bavimo se samo zadacima koji svakodnevno stoje pred nama. Za sada je išlo sve prema planu, a još jednom da ponovim, naša grupa je najteža na prvenstvu", rekao je Pešić.

Ovo je sastav svih grupa na Eurobasketu:

Grupa A (Riga): Portugal, Estonija, Letonija, Turska, Srbija, Češka

Grupa B (Tampere): Njemačka, Finska, Velika Britanija, Litvanija, Švedska, Crna Gora

Grupa C (Limasol): Kipar, Italija, Gruzija, Španija, Grčka, Bosna i Hercegovina

Grupa D (Katovice): Island, Francuska, Slovenija, Poljska, Belgija, Izrael

