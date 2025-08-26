Košarkaši Srbije postavili visoke standarde pred početak Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije je prvi favorit za osvajanje zlatne medalje na Eurobasketu 2025 i to je dokazala na terenu. To što u svom timu ima tri NBA igrača i nekoliko evroligaških zvezda ne garantuje uspjeh, ali su Pešićevi "orlovi" bili najdominantniji tim u pripremnom periodu, čemu u prilog govori statistika.

Specijalizovani košarkaški portal "Basketnjuz" je napravio analizu ofanzivnih i defanzivnih partija reprezentacija i Srbija se jedina našla u Top 5 u obje kategorije.

Srpski kođarkaši su postizali najviše poena u proseku, čak 102 poena po utakmici, dok su najbolji poenterski meč odigrali protiv selekcije Bosne i Hercegovine postigavši 126 poena.

Finska prati "orlove" sa prosjekom od 100 poena, a potom slijede Litvanija (91 poen po utakmici), Letonija (89,8 poena po utakmici) i Njemačka (89,7 poena po utakmici).

Vidi opis Srbiji sve ide u prilog: Dominacija "orlova" pred Eurobasket 2025! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Najbolje defanzivne ekipe

S druge strane, Italija je postavila standard u odbrani, primajući samo 70,5 poena po utakmici. "Azuri" su u pripremnom meču protiv Senegala primili samo 56 poena, mada ovdje umnogome ima do kvaliteta rivala.

Slijede Francuska (71,8) i Srbija (73,4), što znači da za impresivnim napadom ne zaostaje ni odbrana. Izrael (74,8) je takođe držao nekoliko protivnika ispod 70-ih, dok je Grčka kompletirala prvih pet sa 74,9.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!