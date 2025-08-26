Košarkaši Srbije postavili visoke standarde pred početak Evropskog prvenstva.
Košarkaška reprezentacija Srbije je prvi favorit za osvajanje zlatne medalje na Eurobasketu 2025 i to je dokazala na terenu. To što u svom timu ima tri NBA igrača i nekoliko evroligaških zvezda ne garantuje uspjeh, ali su Pešićevi "orlovi" bili najdominantniji tim u pripremnom periodu, čemu u prilog govori statistika.
Specijalizovani košarkaški portal "Basketnjuz" je napravio analizu ofanzivnih i defanzivnih partija reprezentacija i Srbija se jedina našla u Top 5 u obje kategorije.
Srpski kođarkaši su postizali najviše poena u proseku, čak 102 poena po utakmici, dok su najbolji poenterski meč odigrali protiv selekcije Bosne i Hercegovine postigavši 126 poena.
Finska prati "orlove" sa prosjekom od 100 poena, a potom slijede Litvanija (91 poen po utakmici), Letonija (89,8 poena po utakmici) i Njemačka (89,7 poena po utakmici).
Srbiji sve ide u prilog: Dominacija "orlova" pred Eurobasket 2025!
Najbolje defanzivne ekipe
S druge strane, Italija je postavila standard u odbrani, primajući samo 70,5 poena po utakmici. "Azuri" su u pripremnom meču protiv Senegala primili samo 56 poena, mada ovdje umnogome ima do kvaliteta rivala.
Slijede Francuska (71,8) i Srbija (73,4), što znači da za impresivnim napadom ne zaostaje ni odbrana. Izrael (74,8) je takođe držao nekoliko protivnika ispod 70-ih, dok je Grčka kompletirala prvih pet sa 74,9.
Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!