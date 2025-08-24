Pešić bi častio Atamana za ovu izjavu o Srbiji: Samo je ovo želio da čuje pred Eurobasket

Svetislav Pešić ne voli kada se o Srbiji priča kao o glavnom kandidatu za zlatnu medalju na Eurobasketu, tako da će ga ovakva "potcjenjivačka" izjava Ergina Atamana obradovati.

Svi su redom proglasili Srbiju za prvog favorita za osvajanje zlata na Eurobasketu 2025, a malo je reći da se to ne dopada srpskom selektoru Svetislavu Pešiću. Uoči početka priprema, odmah je želio da pojasni da Srbija igra u najjačoj grupi i da ima mnogo teže protivnike nego što to javnost percipira, a čini se da mu zasmeta svaki put kada čuje da je neko stavio pritisak na njegovu ekipu riječima da "mora da osvoji zlato".

Zbog toga bi mogao i morao da časti selektora Turske Ergina Atamana. Za razliku od mnogih drugih, Ataman nije tako ozbiljno pričao o reprezentaciji Srbije, istakavši da ima još kandidata za titulu prvaka Evrope. Upravo je to ono na čemu Pešić i insistira, tako da će mu ove riječi prijati.

"Da, Srbija djeluje kao favorit da osvoji turnir... I tačno je da imaju veoma kvalitetan tim", rekao je Ergin Ataman, pa potom dodao da ne vidi samo Srbiju kao pretendenta za zlatnu medalju u Rigi, ima ih još koji su u konkurenciji: "Međutim, osim njih devet ili deset timova su kandidati za medalju, a mi smo jedna od tih ekipa. Imamo veliko samopouzdanje. Hajde da sad svi zajedno jurimo medalju do posljednjeg trenutka."

Ko će igrati za Tursku?

Turska je u grupi "A" u Rigi sa Srbijom (s kojom igra u posljednjem kolu 3. septembra), kao i sa Portugalom, Estonijom, Letonijom i Češkom.

U timu su ozbiljni igrači poput Alperena Šenguna - igrača koga su prozvali "turski Jokić" - zatim Džedija Osmana, Šejna Larkina, Omera Jurtsevena i drugih... Kada se na to sve doda i jedan od najboljih trenera u Evropi, zaista ne treba razmišljati zašto je Turska jedan od kandidata za medalju.

"Mogu reći da smo postigli veoma dobru hemiju. Imali smo odličan pripremni period i vidjeli smo kako nam raste forma. Svaki igrač u ekipi posjeduje značajno iskustvo i imamo dosta samopouzdanja. Pričao sam o tome da će nivo našeg tima biti jasan poslije mečeva sa Litvanijom i Njemačkom. Kao što vidimo, nalazimo se u dobroj formi", rekao je Ataman koji je dodao da je cilj medalja, kao 2001. godine.

"Kao što znate, na prošlom Evropskom prvenstvu smo prošli loše. Ovog puta ćemo se osvetiti. Nadam se da svi imamo isto uvjerenje jer pozitivno razmišljanje donosi uspjeh, nema potrebe da budemo pod stresom."