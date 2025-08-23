Svetislav Pešić presjekao, od Eurobasketa gledamo drugačiju Srbiju: Tri imena sve govore, budućnost je stigla

Selektor Svetislav Pešić uvrstio je nekoliko mladih igrača na svoj spisak za Eurobasket. Neki su bili blizu tima, a neki šansu na velikoj sceni tek čekaju. Ipak, djeluje da od ovog Eurobasketa kreće nova era srpske košarke.

Selektor Svetislav Pešić je saopštio konačnih 12 putnika na Eurobasket i vidjeli smo da je ipak Vasilije Micić uspio da se spremi da bude na raspolaganju "orlovima" na ovom Evropskom prvenstvu.

Manje-više je ovo očekivan spisak, nekoliko je promjena u odnosu na Mundobasket, a djeluje da je ovo početak nečega novog.

I dalje su generacije '94 i '95 kičma ovog tima, ali dobili smo i dva momka koji su 2003. godište na spisku, a i Filip Petrušev je rođen u XXI vijeku. Uz to su neki momci koji su ispali sa spiska u zadnji čas jako mladi.

Ko je pošao?

Od 12 igrača na spisku Srbije najstariji je Stevan Jović koji je '90 godište i ovo mu je "posljednji ples". Kapiten Bogdan Bogdanović je dvije godine mlađi i nadamo se da ćemo ga još dugo gledati u timu, a zatim slijedi kičma tima.

1994. godine rođeni su Vasilije Micić, Aleksa Avramović, Ognjen Dobrić i Nikola Milutinov, dok je Nikola Jokić godinu dana mlađi. To je kičma tima koju ćemo morati polako da podmlađujemo u narednom periodu, a 1995. godište je i Dejan Davidovac koji je bio na širem spisku. Vanja Marinković je rođen 1997. i jasno je da je to praktično jedna generacija koja "nosi" ovaj tim.

Ko su momci koji dolaze?

Tri momka rođena u XXI vijeku su se sada našla na spisku i najavili su neku novu eru našeg tima. Filip Petrušev je 2000. godište, dok su Nikola Jović i Tristan Vukčević rođeni 2003. godine. Dok su Jović i Petrušev već "veterani" NBA centar je debitant na velikim takmičenjima.

Otpali u zadnji čas, a najavljuju budućnost

Posljednji koji su otpali sa ovog spiska su doskorašnji centar Partizana Balša Koprivica koji je 2000. godište, a da Vasilije Micić nekim slučajem nije uspio da se oporavi skoro sigurno bi najmlađi putnik na Eurobasket bio 2005. godine rođeni Nikola Topić. Na širem spisku su bila i dva momka rođena 2000. godine Uroš Trifunović i Alen Smailagić.

Dvojica ranije vođena, sada ne

Na spiskovima za velika takmičenja ranije su se nalazili Boriša Simanić i Uroš Plavšić, rođeni 1998. godine, a čitava plejada mladih igrača prošla je kroz tim Srbije u kvalifikacionim prozorima. Igrali su Bogoljub Marković, Nikola Đurišić, Asim Đulović, Mihailo Petrović...

Djeluje da sa Eurobasketom u Letoniji počinje nova era reprezentacije Srbije. Momci rođeni poslije 2000. polako ulaze u tim i preuzimaju bitne uloge. Za sada ih je trojica, a djeluje da će ih na Mundobasketu 2027. biti još više."Orlići" iz selekcije do 16 godina su najavili veliki potencijal, pa tako se nadamo da ćemo pred Mundobasket pričati o dilemama da li je vrijeme da se na prvenstvo vode Kusturica, Miličić, Pavlović, Simjanovski, Bjelica...