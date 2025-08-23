Legendarni Nijemac ne daje Srbiji ulogu apsolutnog favorita, dok ostali evropski asovi nemaju ni najmanju dilemu.
Košarkaška reprezentacija Srbije je apsolutni favorit na predstojećem Eurobasketu koji startuje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra. Slijede Nemačka, Francuska i Grčka kao glavni konkurenti, a ko će prigrabiti titulu najboljeg košarkaša turnira (MVP), čini se da ni tu košarkaška javnost nema previše dileme.
FIBA je pitala osam poznatih sadašnjih i bivših evropskih igrača da prognoziraju ko osvaja zlato i titulu najskorisnijeg igrača?
"Srbija ne osvaja zlato, Jokić neće biti MVP": Dirk Novicki u inat cijeloj Evropi!
Sedam od osam zvijezda vjeruje da će Srbija biti šampion Evrope, a izuzetak je Dirk Novicki koji misli da će Njemačka osvojiti zlato. Šest od osam ispitanika kaže da će Srbin Nikola Jokić biti MVP turnira. Međutim, Novicki vjeruje da će Denis Šreder osvojiti nagradu za MVP-ja.
Legendarni grčki igrač i trener Panajotis Janakis predviđa da će Janis Adetokunbo osvojiti MVP nagradu, čak i ako Grčka završi sa bronzanom medaljom. U anketi su učestvovali još Goran Dragić, Rudi Fernandes, Ema Meseman, Majk Džejms, Vlade Divac i Mindaugas Kuzminskas.
