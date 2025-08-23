logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbija ne osvaja zlato, Jokić neće biti MVP": Dirk Novicki u inat cijeloj Evropi!

"Srbija ne osvaja zlato, Jokić neće biti MVP": Dirk Novicki u inat cijeloj Evropi!

Autor Dragan Šutvić
0

Legendarni Nijemac ne daje Srbiji ulogu apsolutnog favorita, dok ostali evropski asovi nemaju ni najmanju dilemu.

Dirk Novicki Srbija neće osvojiti Eurobasket Jokić neće biti MVP Izvor: Sam Hodde / Getty images / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije je apsolutni favorit na predstojećem Eurobasketu koji startuje 27. avgusta i trajaće do 14. septembra. Slijede Nemačka, Francuska i Grčka kao glavni konkurenti, a ko će prigrabiti titulu najboljeg košarkaša turnira (MVP), čini se da ni tu košarkaška javnost nema previše dileme.

FIBA je pitala osam poznatih sadašnjih i bivših evropskih igrača da prognoziraju ko osvaja zlato i titulu najskorisnijeg igrača? 

Sedam od osam zvijezda vjeruje da će Srbija biti šampion Evrope, a izuzetak je Dirk Novicki koji misli da će Njemačka osvojiti zlato. Šest od osam ispitanika kaže da će Srbin Nikola Jokić biti MVP turnira. Međutim, Novicki vjeruje da će Denis Šreder osvojiti nagradu za MVP-ja.

Legendarni grčki igrač i trener Panajotis Janakis predviđa da će Janis Adetokunbo osvojiti MVP nagradu, čak i ako Grčka završi sa bronzanom medaljom. U anketi su učestvovali još Goran Dragić, Rudi Fernandes, Ema Meseman, Majk Džejms, Vlade Divac i Mindaugas Kuzminskas.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Srbija orlovi Dirk Novicki Nikola Jokić Eurobasket 2025 Njemačka Denis Šreder

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC