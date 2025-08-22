Haos u grupi Srbije na Eurobasketu, pljušte otkazi!

Rivali Srbije u grupi Evropskog prvenstva ne mogu da računaju na najveće adute.

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje Eurobasket već prvog dana takmičenja (27. avgust), a prvi rival, na papiru najlakši, biće selecija Estonije. Slijede okršaji sa Portugalijom, Letonijom, Češkom i Turskom. Svetislav Pešić će u nedjelju pred put u Rigu, gde će srpska reprezentacija igrati grupnu fazu, saopštiti konačan spisak od 12 igrača, ali još uvijek ima nekoliko dilema.

Nakon otpadanja Uroša Trifunovića i Alena Smailagića zbog povreda, pod znakom pitanja je i Vasa Micić koji je na meču sa Slovencima pokazao da ima veliku želju da obuče nacionalni dres, međutim, pitanje je koliko je spreman za velike napore. Ni u redovima rivala Srbije ne cvjetaju ruže.

Estonci ostali bez najvažnijeg

Majk Kotsar

Ausajder u Grupi A ostao je bez najvažnijeg igrača samo pet dana pred početak takmičenja. Majk Kotsar je morao da se povuče jer su rezultati magnetne rezonance pokazali da povreda ozbiljnija nego što se mislilo. Ovo je težak udarac za Estonce koji su računali na veliku podršku navijača u Rigi, ali su nade o bilo kakvom iznenađenju ugašene kada su stigle ove vijesti.

"Iako sam silno želio da igram na Evrobasketu i nosim dres Estonije, to neće biti moguće u ovom trenutku. Reprezentaciji želim mnogo sreće u Rigi i vjerujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve", izjavio je Majk Kotsar, koji je trenutno član Jokohame u Japanu, a evropskoj publici najpoznatiji je iz dresa Baskonije sa kojom je dvije godine igrao Evroligu.

Nas širem spiku Estonije se nalaze: Rasmus Andre, Lemet Bokler, Henri Drel, Kregor Hermet, Gregor Ilves, Janari Jesar, Mik Jurkatam, Artur Kononcuk, Majk-Kalev Kocar, Ker Krisa, Kristijan Kulame, Gregor Kuba, Sim-Markus Post, Sander Rajeste, Jonas Risma, Mart Rozental, Kasper Surorg, Matijas Tas, Kaspar Trejer, Hugo Tom, Henri Vesar, Sim-Sander Vene.

Česi bez Satoranskog i Veselog

Česi će biti žestoko oslabljeni na Eurobasketu, pošto je u posljednjem momentu otpao as Barselone Tomaš Satoranski, dok je Jan Veseli ranije otpisan zbog problema sa povredom koju vuče od prošle sezone. O njima se malo govori u susret Evropskom prvenstvu, ali ako bacimo pogled na roster ne izgleda kao da su spremni za veće domete.

Konačan spisak Češke: Vit Krejči, Petr Krivanek, Ondrej Sehnal, Ričard Balint, Jaromir Bohačik, Vojteh Hruban, Tomaš Kizlink, Martin Svoboda, Adam Kejval, Martin Kriz, Martin Peterka, Jan Zidek

Turci glavna prijetnja, o "slučaju Biberović" se još priča

Svetislav Pešić je u nekoliko navrata spominjao selekciju Turske kao veliku opasnost, a na evropskoj smotri predvodiće ih NBA zvijezda Alperen Šengun. Iako se spominjalo da će as Fenerbahčea Tarik Biberović biti dio tima za Eurobasket, ipak je Šejn Larkin zauzeo mjesto naturalizovanog igrača i definitivno će biti jedan od najvećih aduta Turaka.

Problem su bila FIBA pravila, tako da su Turci ostali bez igrača koji je bio među najzaslužnijima za to što se Fenerbahče popeo na krov Evrope, a sve je pojasnio Ataman.

"Tarik Biberović neće igrati za reprezentaciju. Iako nastupa kao domaći igrač u turskoj ligi, FIBA to nije odobrila jer je prema njihovim pravilima došao u zemlju nakon određene starosne dobi“, rekao je Ataman prije početka priprema i dodao:

"Bilo je veoma važno omogućiti Tariku da nastupa kao turski igrač, savez se mnogo trudio oko toga, ali nije uspjelo". Takođe, ni Skoti Vilbekin nije mogao da bude dio reprezentacije zbog ograničenja o broju naturalizovanih igrača.

Prošireni spisak Turske: Alperen Šengun, Džedi Osman, Šejn Larki, Sertač Šanli, Omer Jurceven, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Berk Ugurlu, Adem Bona, Sarper Mutaf, Šehmus Hazer, Jigit Arslan i Jigitdžan Sajbir.

Portugalci na pogon NBA Kete

Nemijas Keta je svakako najzvučnije ime u timu Portugala i čitava igra se gradi oko njega. Već je poznat konačan spisak od 12 igrača i utisak je da izabranici Svetislava Pešića neće imati previše problema.

Fransisko Amarante, Diogo Brito, Diogo Gameiro, Migel Keiroš, Nimijas Keta, Danijel Relvao, Kandido Sa, Nuno Sa, Rafael Lisboa, Diogo Ventura, Vladislav Vojco i Travante Vilijams

Letonci jaki, ali uzdrmani

Tu je Kristaps Porzingis, tu braća Bertans, Lomaž i Žargas, ali je u posljednjem momentu otpao nekadašnji košarkaš Partizana Rodions Kurucs. Vidjećemo kako će izgledati konačan sastav Letonaca koji će imati prednost domaćeg terena, a ovo su imena koja su u igri:

Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Rolands Šmits, Klavs Čavars, Rihards Lomaž, Andrej Gražulis, Martinsš Laksa, Marcis Štajnbergs, Tomas Skuja, Kristaps Kilps, Karlis Šilins, Arturs Kuruks, Arturs Žagars i Kristers Zoriks.

Raspored Grupe A, Riga

Estonija - Srbija - 27. avgust u 20.15 sati

Portugalija - Srbija - 29. avgust u 20.15 sati

Letonija - Srbija - 30. avgust u 17 sati

Srbija - Češka - 1. septembar u 20.15 sati

Turska - Srbija - 3. septembar u 20.15 sati

