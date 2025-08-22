"Slovenci su razmaženi, ali mogu mnogo bolje": Bivši trener Zvezde vjeruje u čuda

Slovenački stručnjak Zmago Sagadin ne očajava poslije debakla protiv Srbije.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaška reprezentacija Slovenije odigrala je razočaravajuću partiju u generalnoj probi pred Eurobasket. Srbija je dominirala tokom svih 40 minuta i na kraju slavila sa 106:72. Ipak, Slovenci se i dalje nadaju da bi izabranici Aleksandera Sekulića mogli da ostvare zapažen rezultat, uprkos ne tako sjajnoj atmosferi i činjenici da su u pripremnom periodu zabilježili samo jednu pobjedu.

Nekadašnji trener Crvene zvezde Zmago Sagadin vjeruje da "zmajčeki" na čelu sa najvećom zvijezdom Lukom Dončićem mogu da ostave daleko bolji utisak i ukazuje na glavne probleme u igri.

"Uvjeren sam da ova ekipa, bez obzira na to što nije toliko kvalitetna kao u prošlosti, može da igra mnogo bolje, posebno sa mnogo više motivacije, što mi je nedostajalo u nekim dijelovima pripremnih utakmica, posebno u odbrani, jer su se momci u nekim trenucima ponašali kao da nemaju pravu želju. Uvjeren sam da ova ekipa, bez obzira na komentare o kvalitetu, može da se pokaže u mnogo boljem svetlu i da može da igra mnogo bolje. Vjerujem da u ovom slučaju naša spoljna linija Dončić - Prepelič - Nikolić može mnogo, zatim tu je Hrovat, za koje vjerujem da imaju dovoljno znanja i iskustva i da će pokazati zube u pravom trenutku. Nadam se da u njihovom slučaju loš početak znači dobar kraj", nije gubio optimizam Sagadin u intervjuu za slovenački "Sportal".

Sjvestan je da nemaju prave adute pod košem, ali dosta nade polaže u spoljnu liniju.

"I dalje sam uvjeren da ovaj tim može da se bori za visoka mjesta, ali sam istovremeno i uplašen, posebno imajući u vidu njihove nedavne nastupe. Ovaj tim svakako ima velikih problema pod košem i pri skoku, u dubinskoj igri. Ali i dalje vjerujem da na kraju igrači na spoljnim pozicijama mogu da odluče, i ako trenerski štab zna kako da to iskoristi i potraži druge snage ovog tima i prikrije njihove slabosti, i dalje mogu da ostvare dobar rezultat", dodao je Sagadin.

Slovenci su 2017. pokorili Evropu i od tada su konstantno viđeni kao glavni favoriti na velikim takmičenjima.

"Slovenija je razmažena kada je u pitanju uspjeh, ali ako u timu imate Luku Dončića, očekivanja su uvijek najveća. Pripreme za ovakva takmičenja su uvijek specifične, vjerujem da je bez obzira na spoljne događaje atmosfera prava i da će pokazati najbolje performanse u pravom trenutku", dodao je Sagadin.

Iskusni trener nema dilemu ko je glavni kandidat za osvajanje zlatne medalje.

"Srbija je zaista nevjerovatno jaka i apsolutni je favorit, postoji veći krug zemalja koje mogu da dosegnu visoko. Tu su Grčka, Litvanija, Letonija... Lično mislim da Nijemci ovdje neće dostići najviše, jer sumnjam da će, s obzirom na reputaciju selektora Herberta Mumbrua, moći da „drži“ Šredera za rogove i da tim neće funkcionisati kao jedan. Mislim da Francuska ove godine ima tim koji je preslab za najviša mjesta, ali su uvek negde ovde. Onda ćemo vidjeti koliko daleko naši košarkaši mogu da dosegnu, mnogo toga će biti jasno poslije prvih nekoliko utakmica u grupnoj fazi, ali istina je da je u eliminacionim utakmicama, na kraju krajeva, sve moguće", dodao je Sagadin.

