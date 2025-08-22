"To vam je prokletstvo Luke Dončića": Slovenci shvatili zašto ih je Srbija razbila u Beogradu

Reprezentacija Slovenije ima veliki pritisak zbog Luke Dončića u timu.

Reprezentacija Slovenije i Luka Dončić gostovanjem u Beogradskoj areni završili su pripremni period za Eurobasket 2025. Međutim, "orlovi" su ubjedljivo slavili (106:72), zbog čega je Srbija bila ponosna, ali komšijske zemlja nije bila zadovoljna ostvarenim rezultatom. Jasno je da je pred ovim timom veliko očekivanje, naročito jer su voženi NBA zvijezdom, ali Slovencima neće biti lako.

Slovenija privlači ogromnu pažnju zbog Luke Dončića, kao velike zvijezde u timu. Igrač Los Anđeles Lejkera i sigurno jedan od najboljih NBA košarkaša, dodatno je u centru pažnje zbog svog izgleda - nakon što je smršao nekoliko kilograma i prema riječima navijača "izgleda isklesano" očekivanja od ovog tima zaista su visoka. Takođe, Slovenija se nalazi u krizi, nakon što su važni igrači poput Džoša Niba i Vlatka Čančara otkazali dolazak u reprezentaciju, onda je i Zoran Dragić napustio redove tima, pa ova ekipa ne izgleda sasvim spremno.

Tu je i period priprema, za koji se može reći da je prošao loše - pet poraza poslije šest mečeva. Doduše i rivali su bili veoma zahtjevni, ali ako ovaj tim želi medalju, moraće da pobijedi najbolje, a to nije uspio, makar u ovoj fazi nadmetanja. Od Slovenije je Njemačka bila bolja dva puta (103:89 i 80:70), potom i Litvanija (94:72), odnosno Letonija (100:88), pa i Srbija (106:72). Jedini tim koji su pobijedili bila je Velika Britanija (93:81).

Šta kažu Slovenci poslije bolnog poraza?

Očekivanja jesu velika, ali sportski sajt "Ekipa" pokušao je da smiri strasti. I možda naslov jeste privukao pažnju, ali Andrej Miljković pokušao je da objasni šta je želio da kaže kad je napisao "Prokletstvo Dončićeve slave iskopalo rupu, 'šamar' razdvaja jedne od drugih".

Luka Dončić je velika zvijezda - to je čast, privilegija, ali i opterećenje - upravo ono sa čim se nosi cijela ova reprezentacija. "Dozvolite objašnjenje i pokušajte da razumijete zašto - na primjer - prokletstvo može značiti mnogo toga. Ponekad i nešto što je istovremeno fantastično i neugodno, a prije svega nešto čemu se praktično ne možeš izbjeći. I iako se čovjeku s punom mjerom utopijskog idealizma čini drugačije, definicija utopije je upravo u tome da je nedostižna, odnosno da je uopšte nema. Sloveniju svi žele. Možda vam pri pogledu na konačan rezultat beogradske posljednje pripremne utakmice nije sasvim jasno zašto. Ali naravno da dobro znate. Jer iz srpske prestonice ste vidjeli i sve ostalo. Kada se u košarkaškim metropolama organizuju pripremni spektakli, gotovo da nema boljeg naslova od Luke Dončića", stoji u tekstu.

Svi su željeli da u pripremnim utakmicama igraju protiv Slovenije, pa i Srbija. "To Sloveniji donosi seriju pripremnih utakmica na ludilo teškim gostovanjima kod najboljih evropskih reprezentacija - i za veliki finale, u najgorem mogućem trenutku, brutalno tešku protiv daleko najbolje. Takvo je to prokletstvo. Kao neka vrsta začaranog kruga, u kojem bi svi željeli par utakmica za dizanje samopouzdanja, a samo bi ludak rekao 'ne' svim benefitima putujućeg spektakla. Tako je nastala rezultatska rupa, to je jasno."

Poslije poraza u Beogradu, postalo je jasno koliko je Srbija dominantna, dok Slovenija ima još mnogo prostora za rad. S druge strane, tamošnja javnost trebalo bi da ima razumijevanja za tranziciju u kojoj se nalazi ova ekipa. "Poslije Beograda je i prilično duboka. Takva, s kojom niko ne bi želio da putuje na prvenstvo i koja logički protivriječi smislu priprema, izgradnji i prikupljanju samopouzdanja. Da li je bila izbježna? Sručite na nas šta hoćete, ali u datim okolnostima ovog čudesno svemoćnog prokletstva čini se da nije."

Beograd je pokazao koliko cijeni Luku Dončića i Sloveniju, doček u Beogradskoj areni bio je spektakularan, ali poraz nije bio prijateljski... "Na čelu s Beogradom na samom kraju, koji je s jedne strane podigao spomenik svemu što znače Luka i bilo koji tim u kojem se pojavi. A s druge strane je zadao najteži udarac - šamar, kako je slikovito i duhovito poslije meča rekao Rok Radović, pred malobrojnim prisutnim predstavnicima slovenačke sedme sile."

"Šamar, koji se ne može nazvati drugačije niti mu se mogu tražiti uljepšavanja. Beograd je dobio Luku i ujedno najljepše moguće ispraćanje svoje reprezentacije na put ka zlatnoj medalji. Nas je, pak, Lukin status prodrmao do kostiju, ali stiglo je zajedno s tom šamarčinom. Bio je u paketu. Došao je teži nego što je iko očekivao. I naravno dodatno peče, jer atmosfera oko reprezentacije ionako nije - blago rečeno - najbolja, a očekivanja od evropskog prvenstva stidljivo vise na prilično niskim granama."

"Ali istovremeno je baš - ostanimo kod te riječi - šamar ono što razlikuje ljude od pravog testa od onih od malo ukiseljenog. Ako je tačno da je u beogradskoj svlačionici Slovenija pogledala sebi u oči i obećala da je šamar nije oborio na zemlju, već joj je dao želju da odgovori bijesom, prkosom i bolesnom željom za dokazivanjem ko i kako sve griješi, onda... Pa onda se može dogoditi i nešto za šta vam trenutno niko ne bi mogao zameriti ako to ne vidite ili ne vjerujete. Ali bi to bila ludo slatka protivteža svemu što se nagomilalo na onoj gomili", stoji u tekstu "Ekipa".

