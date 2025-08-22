Bogdan Bogdanović bacio dres Partizana? Oglasio se kapiten Srbije da objasni šta je istina

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije bacio dres Partizana, kao što se piše na mrežama.

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u posljednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo, a meč u Beogradskoj areni obilježila je i situacija u kojoj se našao srpski kapiten Bogdan Bogdanović. Lider nacionalnog tima potpisivao je mnogo dresova svojih fanova, a na društvenim mrežama se "zavrtio" snimak na kojem se čini da jedan od njih sklanja od sebe.

Na prvi pogled čini se da je riječ o dresu Partizana, što je izazvalo brojne komentare navijača na društvenim mrežama. Zbog svega što se desilo, Bogdanović je morao da se oglasi i pojasni situaciju - dres Partizana nije bačen, Bogdan je zapravo skrenuo pažnju momku čiji je da mora da ga drži kako bi dobio autogram!

"Hvala daily Bogdane na objašnjenju", napisao je Bogdan uz osmijeh i dodao: "Nema zle krvi": Ovom objavom stavljena je tačka na temu, pa košarkaška reprezentacija Srbije sada može u potpunosti da se fokusira na predstojeće Evropsko prvenstvo i svoju ulogu favorita za zlatnu medalju.

Hvala daily Bogdane na objasnjenju

Nema zle krvihttps://t.co/HxUlgrFUBU — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde)August 22, 2025

Bogdanović je sa 18 godina potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, čiji je dres nosio naredne četiri godine. U prve dvije sezone nije imao veliku minutažu, ali je u naredne dvije bio jedan od najvažnijih igrača tima. Osvojio je četiri domaće titule, dvije ABA lige i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, prije nego što se preselio u Fenerbahče.

