logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdan Bogdanović bacio dres Partizana? Oglasio se kapiten Srbije da objasni šta je istina

Bogdan Bogdanović bacio dres Partizana? Oglasio se kapiten Srbije da objasni šta je istina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović nije bacio dres Partizana, kao što se piše na mrežama.

bogdan bogdanovic se oglasio o dresu partizana Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije deklasirala je Sloveniju (106:72) u posljednjoj provjeri pred Evropsko prvenstvo, a meč u Beogradskoj areni obilježila je i situacija u kojoj se našao srpski kapiten Bogdan Bogdanović. Lider nacionalnog tima potpisivao je mnogo dresova svojih fanova, a na društvenim mrežama se "zavrtio" snimak na kojem se čini da jedan od njih sklanja od sebe.

Na prvi pogled čini se da je riječ o dresu Partizana, što je izazvalo brojne komentare navijača na društvenim mrežama. Zbog svega što se desilo, Bogdanović je morao da se oglasi i pojasni situaciju - dres Partizana nije bačen, Bogdan je zapravo skrenuo pažnju momku čiji je da mora da ga drži kako bi dobio autogram!

"Hvala daily Bogdane na objašnjenju", napisao je Bogdan uz osmijeh i dodao: "Nema zle krvi": Ovom objavom stavljena je tačka na temu, pa košarkaška reprezentacija Srbije sada može u potpunosti da se fokusira na predstojeće Evropsko prvenstvo i svoju ulogu favorita za zlatnu medalju.

Bogdanović je sa 18 godina potpisao profesionalni ugovor sa Partizanom, čiji je dres nosio naredne četiri godine. U prve dvije sezone nije imao veliku minutažu, ali je u naredne dvije bio jedan od najvažnijih igrača tima. Osvojio je četiri domaće titule, dvije ABA lige i dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, prije nego što se preselio u Fenerbahče.

Bonus video:

Pogledajte

00:13
Erik Spolstra na mecu Srbija Slovenija
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović košarka Eurobasket 2025 Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC