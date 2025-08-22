Ko su roditelji kapitena Srbije Bogdana Bogdanovića?

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović uspio je zbog pomoći porodice, a ljubav i poštovanje prema njima često je stavljao u prvi plan.

Košarkaška reprezentacija Srbije ide na Evropsko prvenstvo kao prvi favorit za zlatnu medalju - vidjeli su to "iz prve ruke" Slovenci, koji su u generalnoj probi razmontirani (106:72) pred punim tribinama Beogradske arene. Tim Svetislava Pešića djelovao je izuzetno uhodano, a to znači da se stvaraju uslovi da kapiten Bogdan Bogdanović podigne pehar koji čekamo više od dvije decenije.

Jedan od najboljih srpskih košarkaša ima priliku da u smiraj reprezentativne karijere stigne do svog prvog zlatnog odličja u dresu nacionalnog tima. Bila bi to nagrada za Bogdana kojem je Srbija često bila na prvom mjestu, ali i nagrada za dječaka koji je svojevremeno maštao da prvi put obuče dres reprezentacije. Sve je počelo u malim stanovima na periferiji Beograda...

Roditelji Bogdana Bogdanovića doselili su se iz Crne Gore, kako bi svojoj djeci omogućili bolje uslove za život i kapiten reprezentacije Srbije zauvijek im je zahvalan zbog toga. "Oni su pohađali školu u Kužinama. To je jako malo mjesto na sjeveru Crne Gore. Beograd su izabrali da bi sestra i ja imali bolje uslove što se tiče školovanja. Počeli smo da živimo u Železniku, Mirijevu i tako dalje...", rekao je Bogdanović u emisiji "Kao sav normalan svijet".

Nije bilo lako, ali su otac Dragan i majka Koviljka željeli da njihova djeca postanu dobri i ostvareni ljudi. Zbog toga su podnijeli velike žrtve, svjesni da u Beogradu neće imati lagodan život, ali da će Bogdanu i njegovoj sestri Bojani bili lakše! "Tata je radio kao komercijalista dugo godina sa tečom u jednoj firmi, a mama je bila kasirka, trgovac. Oni su se odrekli jako dobrih poslova u nekim manjim sredinama i statusa u društvu ne znajući u šta se upuštaju kada su otišli u Beograd. To su učinili zbog nas, da bi meni i sestri izabrali bolji put i bolji početak, kako mi ne bi živjeli njihove živote,već da imamo bolji početni položaj", ispričao je Bogdan Bogdanović.

Srpski košarkaš energiju crpi iz okruženja, a ne krije ni koliko se sestra Bojana žrtvovala da bi njemu pomogla u karijeri. Svojevremeno je prekinula školovanje da bi mu pomogla u SAD, kada je kao jedan od najboljih igrača u evropskoj košarci odlučio da napravi iskorak i pojača Sakramento u NBA ligi.

"Porodica je temelj. Roditelji su usadili meni i sestri ispravan način razmišljanja. Prvo, da radiš ono što voliš, da uživaš u svom poslu i da čuvaš familiju i taj najuži krug ljudi oko sebe. Da budeš dobar čovjek... Moja porodica je puna ljubavi i sreće. Izuzetno sam im zahvalan na svemu sto su učinili za moju sestru i mene. Bile su i teške situacije u životu ali uvijek smo imali sve što nam je potrebno da uživamo i budemo srećni", priča kapiten Srbije, a poseban je njegov odnos sa sestrom: "Bojana, sestra, ona je moj najveći prijatelj. Uvijek smo bili zajedno, išli smo u isti školu do srednje. Bila je dugo moje obezbjeđenje i branila me od svih. Mnogo je jaka, imam neviđenog prijatelja i najbolju sestru. Studirala je na Sakramento stejtu, sa mnom je bila u Americi. Ona se odrekla svog dijela života da se posveti meni. Prvu godinu nakon preseljenja tražili smo šta će da radi, ali bez predznanja i diplome nekog njihovog koledža nije mogla da dođe do konkretnog posla ili iskustva. Tada smo riješili da lagano završi studije. Žrtvovala je godinu dana svog života, posvetila se meni, pomogla mi oko organizacije i života gore, da se prilagodim. Nevjerovatan je to kulturološki šok, promjena sredine razlog je zašto mnogi tamo postanu asocijalni. Samotnjački život je to gore. Bojana je odigrala važnu ulogu spojila me sa nekim ljudima".

Kako Bogdan vraća porodici za ljubav?

Porodicu Bogdana Bogdanovića često viđamo na tribinama, kada jedan od najboljih srpskih košarkaša u ovom vijeku kao kapiten predvodi nacionalni tim. To se neće mijenjati ni ove jeseni. "Ne mogu dovoljno da zahvalim svojoj porodici na bezuslovnoj ljubavi i podršci tokom cijele karijere i života", zaključio je Bogdan.

Na Svjetskom prvenstvu 2023. godine koje se igralo na Filipinima, Srbija je osvojila srebrnu medalju, a jedan detalj iz grupne faze pokazao je ljubav Bogdana Bogdanovića i njegove majke Koviljke. "Moj najsrećniji moment sigurno je bio zagrljaj s majkom i tatom poslije utakmice. Tada sam baš bio srećan. Ne znam, mislim da to ne može da se opiše. Bilo je spontano, skroz. Nisam ja to ni planirao, nego sam vidio majku tu i ona je toliko bila srećna. Tada smo dobili Dominikance, kvalifikovali se dalje... I ja kad sam vidio tu sreću, pomislio sam: 'Hajde da joj dam ovaj trofej, ona to voli, ona skuplja to sve od početka. Hajde odmah da joj uručim'. I baš je bilo... Mislim, to mi je onako ostalo urezano", rekao je Bogdan o detalju koji su prenijeli brojni svetski mediji. Pa, nek u Rigi bude nagrada koje će pokloniti članovima porodice.

Evropsko prvenstvo u košarci igra se od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Finska, Poljska, Kipar i Letonija, u kojoj će biti odigrana i završnica takmičenja. Srbija će i grupnu fazu igrati u Rigi, a protivnici su nam Estonija, Portugal, Letonija, Češka i Turska. Iz svake grupe po četiri najbolja tima prolaze u osminu finala.

