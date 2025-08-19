logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdan Bogdanović o Nikoli Jokiću: "On je jedan od nas"

Bogdan Bogdanović o Nikoli Jokiću: "On je jedan od nas"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Bogdan Bogdanović je u dokumentarcu "Netfliksa" objasnio zbog čega je trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić toliko bitan za Srbiju i šta ga razlikuje od drugih NBA zvijezda.

bogdan bogdanovic nikola jokic je jedan od nas Izvor: Instagram/netflixsports

Nikola Jokić se odazvao pozivu selektora Svetislava Pešića i biće jedan od lidera Srbije na terenu na Evropskom prvenstvu u Rigi. Kapiten srpskog nacionalnog tima Bogdan Bogdanović je za "Netfliks" pričao o tome koliko je drugačiji i koliko je bitan trostruki MVP NBA lige.

O načinima na koje pokušava da popravi stvari koje ne valjaju u vezi timske hemije govorili su u Denveru, a što se tiče kapitena Srbije za njega je najbitnije što je jasno da je Jokić dio grupe.

"Nikola je jedan od nas. Mi ga ne vidimo onako kako ga svijet vidi. On je momak koji ne pokušava da bude duhovit, ali je prirodno duhovit. On je "ljepak" za svlačionicu. Zna koliko je tim bitan", rekao je Bogdanović za Netfliks.

Nije MVP, nego Nikola

Čuli smo i kakvo mišljenje o Jokiću ima Aleksa Avramović i koliko mu je bitno da igra sa njim na poziciji centra, a što se tiče Bogdanovića istakao je da je veliki utisak na igrače imao i Nikolin stav.

"Neće odmah reći: 'Ja sam Nikola Jokić, MVP NBA lige i dajte mi loptu.' To je ono zbog čega ga ovdje još više poštujemo i to je najbitnije", završio je Bogdanović.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:14
Nikola Jokić uči Nikolu Topića da se pozdravi sa timom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović Nikola Jokić košarka Srbija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC