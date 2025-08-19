Bogdan Bogdanović o Nikoli Jokiću: "On je jedan od nas"

Bogdan Bogdanović je u dokumentarcu "Netfliksa" objasnio zbog čega je trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić toliko bitan za Srbiju i šta ga razlikuje od drugih NBA zvijezda.

Nikola Jokić se odazvao pozivu selektora Svetislava Pešića i biće jedan od lidera Srbije na terenu na Evropskom prvenstvu u Rigi. Kapiten srpskog nacionalnog tima Bogdan Bogdanović je za "Netfliks" pričao o tome koliko je drugačiji i koliko je bitan trostruki MVP NBA lige.

O načinima na koje pokušava da popravi stvari koje ne valjaju u vezi timske hemije govorili su u Denveru, a što se tiče kapitena Srbije za njega je najbitnije što je jasno da je Jokić dio grupe.

"Nikola je jedan od nas. Mi ga ne vidimo onako kako ga svijet vidi. On je momak koji ne pokušava da bude duhovit, ali je prirodno duhovit. On je "ljepak" za svlačionicu. Zna koliko je tim bitan", rekao je Bogdanović za Netfliks.

Nije MVP, nego Nikola

Čuli smo i kakvo mišljenje o Jokiću ima Aleksa Avramović i koliko mu je bitno da igra sa njim na poziciji centra, a što se tiče Bogdanovića istakao je da je veliki utisak na igrače imao i Nikolin stav.

"Neće odmah reći: 'Ja sam Nikola Jokić, MVP NBA lige i dajte mi loptu.' To je ono zbog čega ga ovdje još više poštujemo i to je najbitnije", završio je Bogdanović.

