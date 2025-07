"Brate, kako ono tvoje - cigarica, pa kafica": Bogdan, Jokić i Đoković ispratili Tea u penziju

Bogdan Bogdanović, Nikola Jokić, Novak Đoković i drugi poslali su poruku Milošu Teodosiću povodom odlaska u penziju.

Izvor: Instagram/e.t._basket/Screenshot

Miloš Teodosić odlučio je ovog ljeta da završi igračku karijeru, a ne samo da je bio omiljen kod navijača, nego i kod svojih saigrača. Tome najbolje svjedoči snimak koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji je nastao nakon što je Teodosić objavio da ide u penziju.

Brojne njegove kolege javile su se u video-poruci, poželjele mu sreću, a njihove poruke bile su duhovite, zabavne, emotivne... Između ostalog, obratili su mu se Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Stefan Marković, Marko Belineli, Novak Đoković i drugi.

Najslikovitiju čestitku imao je Bogdan Bogdanović koji je sa kafom i cigaretom ispratio Teodosića u penziju: "Brate moj, prijatelju, saigraču, bivši cimeru... Dobro, to ne mora da bude bivši, to kad se dogovorimo ljetovanje. Čestitam na karijeri, svim uspjesima, čast mi je što sam bio dio tvoje neke priče i što sam mnogo naučio od tebe i van terena i na njemu. Hvala ti na onom zip-apu što si me prvo naučio, ti znaš o čemu pričaš. Hvala ti brate što si me od prvog dana primio kakav jesam, znam da sam težak i tvrdoglav, ti si naš veliki as u to vrijeme si pokazao kako treba da se ponaša u tom momentu i da nosi reprezentaciju i kult. To i dan-danas pokušavam zahvaljujući sebi da proslijedim dalje novim generacijama. Drago mi je da mogu da te nazovem jako bliskim prijateljem. Ništa brate, u tvom stilu, ovo je samo početak. Znam ja tebe dobro, ti si ta glava, evo da popijemo jednu kaficu… Kako beše, prvo jedna cigarica, pa kafica, nemam one tvoje, ali sam ovo našao kući. 'Ajde brate, srećno u nastavku životu i srećan završetak. Vidimo se uskoro", rekao je Bogdanović.

"Kapitenu, odlaziš u legende, šteta što mora da se završi karijera, ali sigurno karijera na kojoj smo ti zavidni. Hvala ti za sve medalje kao navijač, kao saigrač hvala ti za vrijeme provedeno na terenu i van njega. Šta da ti kažem, uživaj u penziji majstore", poručio je Nikola Jokić.

Novak Đoković je zapjevao čuvenu pesmu o Teodosiću, pa mu poslao čestitku na karijeri: "Teo brate, čestitam ti na karijeri, usrećio si nas toliko puta, pokazao si magiju srpske košarke, evropske košarke, gdje god da si se pojavio. Uljepšao si svima košarku, dan i veče, hvala što si se vratio u Zvezdu u poznim godinama, pokazavši vjernost prema našem voljenom klubu i čestitam ti zaista na svemu. Drago mi je što ćeš proslaviti večeras sa prijateljima, čast mi je što te poznajem".