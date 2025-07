"Ne sviđa mi se kako je uklonjen": Sale Đorđević progovorio o Milošu Teodosiću

Aleksandar Đorđević je istakao da se Srbija nije na pravi način oprostila od kapitena reprezentacije Miloša Teodosića.

Izvor: MN PRESS

Aleksandar Đorđević i Miloš Teodosić su dugo godina bili dva najprepoznatljivija lica košarkaške reprezentacije Srbije. Jedan kao selektor, drugi kao kapite, a sada je Sale nakon kraja karijere svog kapitena rekao da nije zadovoljan načinom na koji je Teodosić otišao iz reprezentacije.

U intervjuu za "Meridian sport" on je istakao da je srećan što je trenirao Teodosića na oba fronta. Kao selektor u selekciji Srbije, a kao trener u Virtusu iz Bolonje. Žali za nekim momentima kada Teodosić nije bio tu doduše.

"Teodosića sam imao sreću da treniram u klubu i u reprezentaciji. Fantastičan, neponovljiv talenat koji ti svakog dana pokaže nešto novo. Teodosić je imao genijalna napadačka rješenja koja su ostavila trag u košarci. Mnogo mi je krivo što je 2017. imao povredu lista pa su ga Klipersi povukli sa naših priprema, jer je u tim trenucima bio ključan za našu reprezentaciju. Mada je odradio fantastične pripreme 2019. stradao mu je taban na utakmici protiv Litvanije u Beogradu i nije mogao da igra na Svjetskom prvenstvu. Zajedno smo prošli mnogo, porasli zajedno, činio me je boljim trenerom. Vjerovatno sam mu i ja negdje u igračkoj karijeri pomogao. Napravili smo fantastičan odnos na koji sam vrlo ponosan, jer je prešlo u prijateljstvo. Želim mu da u košarci nastavi ovdje gdje je stao. Teo ima mnogo ljudskosti i veliku dušu koju mnogi ljudi koji gledaju košarku ne poznaju. Veliko srce koje na samom terenu ne može da se vidi", rekao je Aleksandar Đorđević.

"Ne sviđa mi se taj način"

Pod Aleksandrom Đorđevićem kao selektorom Teodosić je osvajao medalje i bio glavni igrač tima, a sada je istakao nekadašnji selektor i reprezentativac Srbije da nije zadovoljan načinom na koji se Teodosićeva reprezentativna karijera završila.

"Ne sviđa mi se način na koji je on kao kapitan bio uklonjen iz reprezentacije sa jednog velikog takmičenja. Mislim da je to trebalo se uraditi drugačije. Jedan je od rijetkih igrača kom se kao košarkaška nacija, savez, publika,…nismo javno zahvalili na terenu. Nego smo ga samo sklonili. A zaslužio je mnogo više zahvalnosti od takvog gesta koji je označio kraj njegove reprezentativne karijere. Ta greška mi se uopšte nije svidjela i mislim da je to bilo neprimjereno za nas kao košarkašku naciju, za ljude koji znaju šta sve košarka donosi i oduzima. Košarka može da oduzme mnogo. Ne daje samo dobre igre i koševe, već i teške trenutke, povrede koje moraš da proživiš, preživiš i ideš napred. I to moramo da znamo da cijenimo na pravilan način", rekao je Đorđević.

