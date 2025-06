"Teodosić je luzer": Svi treneri ga redom hvalili, samo Hrvat nije mogao da ga podnese

Miloš Teodosić završio je karijeru i dobio razne pohvale i komplimente sa svih strana, a Mirko Novosel bio je jedan od onih koji nije volio srpskog mađioničara.

Izvor: MN PRESS

Miloš Teodosić završio je karijeru sa 38 godina, shvatio je da ne može više da igra na onom prepoznatljivom nivou i riješio je da stavi tačku. Poslije te odluke nizale su se pohvale, divne riječi, javljali su se mnogi poznati treneri i klubovi, ali nisu se svi divili mađioničaru iz Valjeva. Jedan od njih bio je legendarni hrvatski trener Mirko Novosel.

"Miloš je poseban tip igrača i neko koga nikada ne bih volio da imam u svom timu. Dobar je košarkaš, ali je luzer. Izgubio je nekoliko evropskih titula", poručio je Novosel i to pred meč Srbije i Hrvatske na Olimpijskim igrama u Riju koji je završen pobjedom "orlova" (86:83), kasnije je osvojeno srebro pošto su Amerikanci slavili u finalu.

Čuveni hrvatski trener Mirko Novosel preminuo je u 86. godini u julu 2023. godine. Bio je najtrofejniji hrvatski stručnjak i član kuće slavnih. Poslije završetka košarkaške karijere u Lokomotivi iz Zagreba, posvetio se trenerskom poslu. Prvo je vodio svoju Lokomotivu od 1967. do 1971. godine, potom je sa Cibonom pravio čuda od 1976. do 1988. godine, kada je dva puta osvajao Evroligu, dok je posljednji klupski angažman imao na klupi Napolija 1990. godine. Novosel je predvodio Jugoslaviju do zlata na Eurobasketu 1973. godine, srebra na Svjetskom prvenstvu 1974. godine, potom do novog zlata na Evropskom prvenstvu 1975. godine, a onda i do srebra na Olimpijskim igrama 1976. u Montrealu. Takođe, osvojio je i bronzu sa Jugoslavijom na Igrama u Los Anđelesu 1984. godine.