Roko rekao ono što bi se malo ko usudio: "Samo je jedan u istoriji bolji od Teodosića"!

Roko Leni Ukić vjeruje je da je jedino legendarni Medžik Džonson bolji dodavač od Miloša Teodosića.

Bio je MVP Evrolige i osvajač ovog takmičenja, imao je NBA karijeru, mada u zrelim igračkim godinama, vratio se u klub za koji je oduvijek navijao i tu završio karijeru - Miloš Teodosić. Mnogi saigrači, rivali, ljubitelji košarke uputili su pozdrave popularnom Teu, a još tokom igračkih dana mnogi od njih imali su brojne lijepe komentare na račun igre legendarnog košarkaša. Među njima je i Roko Leni Ukić (40), koji vjeruje da je Valjevčanin drugi najbolji dodavač, prvi je - Medžik Džonson.

Potezi Miloša Teodosića ostaće zauvijek upamćeni, neki od njih menjali su istoriju, donosili pobjedu, a neki su jednostavno bili čarobni i lijepi za oko. Bilo je tu pogađanja sa različitih distanci, ali vjerovatno ono što će se zauvijek pamtiti su asistencije. Baš po njima Teodosić je postao poznat, pregled terena koji ima plejmejker iz Valjeva dosad nije viđen, osim ponekih poreza Nikole Jokića koji izuzetno podsjećaju na bivšeg igrača Crvene zvezde.

Zbog traga koji je ostavio u košarci Ukić je imao samo riječi hvale za bivšeg reprezentativca Srbije."Teodosić je jedan od najtalentovanijih evropskih plejmejkera protiv kojih sam ikada igrao. Ovo moram da kažem, znam da će da vam zvuči čudno ova moja izjava, ali želim da kažem", započeo je Ukić razgovor u podkastu "Inkubator" prije nešto više od godinu dana.

Šta je Ukić rekao o Teodosiću?

Nije teško pohvaliti igru Miloša Teodosića, ali ono što je Ukić rekao mnoge je oduševilo. "Za mene je Miloš, drugi najbolji dodavač svih vremena na svijetu, u istoriji", ispričao je tada.

"On je igrač koji nije atleta, nije mogao da radi toliko stvari sa prodorima, kao većina nekih drugih poput recimo Džejsona Kida, ali toliko vidi koraka unaprijed. Nije Lebron, koji napravi prvi korak, pa je kompjuter. Vidjeti nešto što niko ne vidi. Uzmite njegove najbolje poteze, šta je sve vidio na terenu."

Pregled igre je nešto što krasi Miloša Teodosića, to je i sam rekao jednom prilikom. Zbog toga Ukić dodaje: "Ne znam da li troje ljudi u istoriji to može da vidi. To je neko moje mišljenje za njega".