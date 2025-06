"Teodosić? Taj se rodio namazan": Srpski trener otkrio šta je jedino falilo mađioničaru iz Valjeva

Miloš Teodosić otišao je u penziju, a o njegovim majstorijama i načinu na koji je video igru pričao je srpski trener Slobodan Klipa.

Izvor: Youtube/ Jao Mile podcast/ Printscreen/MN Press

Miloš Teodosić završio je košarkašku karijeru sa 38 godina. Shvatio je poslije sezone pune oscilacija u Crvenoj zvezdi da ga tijelo više ne sluša. Napisao je emotivno pismo, zahvalio se svima i najavio da više navijači neće uživati u njegovoj magiji na parketu. O njegovim sposobnostima i kvalitetima pričao je srpski trener Slobodan Klipa koji je poznat po razvoju mladih igrača.

"Ti imaš igrače kojima su važne utakmice, a imaš one kojima je važniji trening. Teodosiću nikada nije bila potrebna utakmica nikada. Taj se rodio 'namazan' kao čovjek. On je pametniji bio sa 15 godina nego 99 odsto igrača u Evropi. Popravljaćeš mu taktičko razmišljanje? Znaš, kod igrača je najveći kvalitet da zna da igra, ali je iskustvo nevjerovatno", počeo je Klipa izlaganje u podkastu "Jao Mile".

Klipa o Teodosiću Izvor: YouTube/Jao Mile Podkast

Nastavio je da hvali mađioničara iz Valjeva i da ga poredi sa nekim drugim talentovanim igračima koji nisu došli do tog nivoa na kraju.

"Teodosiću je kao problem sada da čita nekoga i da zna šta će ovaj da uradi? On to zna prije nego što ovaj krene, Teo zna hoće li da šutne ili da krene u prodor ili će da doda loptu. E, Teodosić je to znao i tada. Poprilično znao u odnosu na ostale. Njemu ne treba taktičko razmišljanje, niti mnogo utakmica. Njemu je trebalo da više radi u teretani. Ali, ti imaš igrače koji su isprepadani i koji nemaju dobro taktičko razmišljanje, koji su snažni kao bikovi, trče dobro, ali ne razumiju košarku. E, njemu treba mnogo taktike, utakmica. Svaki igrač je priča za sebe, nekome treba teretana, nekome šut, nekome tehnika, nekome razumijevanje košarke. Nije za svakog isto važno šta treba da radi, svaki igrač je poseban program", zaključio je Klipa.