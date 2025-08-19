"Zbog njega imam najveće samopouzdanje ikada": Bogdanović otkrio kako ga Jokić čini boljim

Bogdan Bogdanović još jednom je morao da pohvali Nikolu Jokića.

Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo, "orlovi" će posljednju provjeru imati u četvrtak u Beogradskoj areni protiv nacionalnog tima Slovenije. I dok se najbolji srpski košarkaši pripremaju da susrete u Rigi, kapiten Bogdan Bogdanović otkrio je kako se osjeća kada u timu pored sebe ima najboljeg igrača NBA lige - Nikolu Jokića.

Dominantne partije u pripremnim utakmica odaju utisak da će selektoru Pešiću biti teško da odabere 12 igrača koji će krenuti u Letoniju, ali jasno je da će lider biti u timu. Predvodnici tima Srbije biće Bogdan Bogdanović i Nikola Jokić, a igrač Los Anđeles Lejkersa svima je dočarao kako se osjeća na terenu.

"Vjerujem da svi znaju za njegov kvocijent inteligencije i osjećaj za igru, ali ono što ga izdvaja to je njegova forma s obzirom na veličinu, kondicija i sposobnost da trči. Njegova mogućnost da predviđa, ima osjećaj da vidi korak unaprijed - to mi daje vjerovatno najveće samopouzdanje koje sam ikada imao igrajući sa bilo kim drugim", rekao je Bogdanović u razgovoru za "FIBA Scoreplay".

Šta Bogdanović očekuje od Eurobakseta?

Nema sumnje da je reprezentacija Srbije favorit, ističu to svi svjetski mediji. Gotovo svi "orlovi" imali su priliku da se dokažu selektoru Svetislavu Pešiću. Iako se trener neprestano trudi da spusti nivo očekivanja od tima Srbije na smotri Evropljana, to postaje gotovo nemoguće, a pripremni mečevi samo su potvrdili da srpski tim ima izuzetan potencijal.

"Svjesni smo istorije. Naravno da osjećamo pritisak, ali fokus mora da bude na sadašnjosti i predstojećem turniru. To je dio igre, to morate da prihvatite, prođete kroz to i razbijete", rekao je kapiten Bogdan Bogdanović.

"Mislim da je privilegija biti lider turnira, to je još jedan izazov u životu. Kroz ovakve situacije smo već prolazili, a nadam se da ćemo ovoga puta završiti sa boljim rezultatom", bio je jasan kapiten Srbije

